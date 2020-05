Europenii încearcă să se obișnuiască cu gândul că trebuie trăit cu noul coronavirus, așa că își fac planuri de vacanță.

Comisia Europeană a transmis recent câteva recomandări în vederea salvării turismului european, cu respectarea regulilor de distanțare și de igienă. Acum, statele membre poartă discuții în diverse formate pentru a vedea cum se poate salva sezonul turistic de vară.

Spania și Grecia au anunțat că vor reîncepe să primească turiști străini începând cu luna iulie.

România ezită să semneze cu protocol cu Bulgaria, Grecia și Serbia privind crearea unor culoare pentru turiști, la presiunea celor din sectorul turistic local, care și-ar dori ca românii să-și petreacă doar în țară concediile, pentru a mai recupera din pierderile suferite.

Grecia a făcut însă o listă cu țări din care pot veni turiști, iar România e printre statele alese, astfel că românii, care nu doresc să-și risipească banii pe serviciile adesea proaste de pe litoralul româneasc, vor avea o alternativă rezonabilă.

Ziua de joi a adus destule vești bune, necesare în această perioadă.

Insula Belina și Brațul Pavel din Teleorman au revenit în administrarea statului român, ”după o lungă perioadă” în care ”au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD și ai lui Dragnea”, după cum a anunțat premierul Ludovic Orban.

Dosarul Tel Drum, în schimb, trenează, procurorii neavând timp de el în perioada stării de urgență, susține șeful DNA, Crin Bologa. Procurorii anticorupție și-au îndreptat atenția spre dosare ce au legătură cu actuala situație, astfel că Direcția Națională Anticorupție instrumentează 33 de dosare deschise pe durata stării de urgență, prejudiciul reclamat ridicându-se la câteva sute de milioane de lei.

Fostul episcop al Hușilor Cornel Onilă a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului Curții de Apel Iași, care-l acuză de viol și abuz sexual împotriva unui fost elev de-al său, într-un dosar redeschis ca urmare a investigațiilor publicate în ultimul an de site-ul de investigații ”Să fie lumină”. Cazul e o premieră, chiar dacă despre abuzurile preoților se vorbește de multă vreme. Să sperăm că nu va rămâne un gest singular, fiind nevoie de o curățire a BOR, care are obiceiul de a ascunde sub preș astfel de scandaluri.

Guvernul va acorda, timp de două luni, câte 50 de măști pentru circa 2,3 milioane de persoane defavorizate.

