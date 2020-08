Animalele vor avea Poliția lor, urmează să fie redeschise anumite activități care se desfășoară în spații închise, PNL racolează fără rușine politicieni care se plimbă de la un partid la altul, iar ministrul Educației își face casă cu poligon de tir.

După ani de zile în care ne-am oripilat la imagini cu animale maltratate, abandonate sau bolnave, Ministerul de Interne a elaborat într-un final un proiect prin care urmează să fie înființată Poliția Animalelor.

Astăzi urmează să se ia o decizia în privința condițiilor în care se vor redeschide teatrele, cinematografele și restaurantele, dar și regulile de protecție sanitară pe timpul campaniei electorale.

Traseismul politic din ultima perioadă nu are limite, dar nici liberalii n-au vreo greață în a primi în partid orice rămâne de la alții. Ultima devenită peste noapte liberală este Emilia Meiroșu, care a intrat în Parlament pe listele PSD în 2016, apoi a făcut un scurt popas la Pro România.

Ministrul Educației, Monica Anisie, investeșe într-o casă cu poligon de tir în comuna Valea Doftanei din județul Prahova.

PSD joacă alba-neagra cu demiterea Guvernului. După un tam-tam specific, amenințări cu răsturnarea Guvernului, planuri de viitor și pregătiri de Congres, în prag de final de sesiune extraordinară, încă nu se știe când se va vota moțiunea. Sau dacă se va mai vota.

Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, aflată în Lituania, a participat marți la o video-dezbatere a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European privind criza din țara sa, unde a spus că revoluția din țara sa nu este geopolitică, ci democratică.

Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost trimis în judecată în dosarul accidentului în care a fost implicat la sfârșitul anului trecut și care s-a soldat cu decesul a două persoane. De atunci, acesta a dispărut din viața publică.

Puțin peste 19 milioane de români au drept de vot, arată o statistică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă.

Franța se alătură câtorva țări din Europa în care va fi predat cursul opțional de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR), a anunțat marți Ministerul educației.

După ani și ani la rând de prostie și incompetență, metroul din Drumul Taberei pare la un pas de a fi gata. Totuși, cine s-a fript cu ciorba, suflă și în iaurt, iar ministrul Transporturilor spune că se ferește să mai facă anunțuri pe acest subiect.

Recomandare de lectură: IFLScience - Google Plan To Replace The Need For College Degrees With Six-month Certificates.