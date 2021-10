Guvernul pregătește noi restricții pentru nevaccinați, DNA a intrat pe fir în cazul liberalilor care au încercat să împiedice votarea motțiunii de cenzură, iar USR insistă să formeze un Guvern în jurul lui Dacian Cioloș.

Guvernul vrea să forțeze personalul medical nevaccinat să plătească din banii personali testarea. Lucian Bode, ministrul universal în guvernele liberale, a inițiat un proiect de lege și l-a trimis spre Parlament.

Bucureștiul și Ilfovul se confruntă cu o creștere alarmantă a incidenței COVID-19, iar specialiștii insistă că o carantină generală ar putea ajuta la încetinierea infectărilor. Florin Cîțu nu-i ascultă, dar vrea ca certificatul de vaccinare să fie obligatoriu peste tot, inclusiv la supermarket.

DNA a stricat liniștea a doi liberali și îi acuză de dare de mită, după ce aceștia ar fi încercat să-i cumpere pe parlamentarii AUR pentru a nu vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

USR merge înainte cu formarea Guvrernului și ia în calcul inclusiv numirea în ministere a unor miniștri tehnocrați. Slabe șanse ca un Guvern Cioloș 2 să fie instalat la Palatul Victoria, în condițiile în care liberalii insistă cu aroganța de a fi ei cei care dau premierul. Dacă se poate să fie tot în persoana lui Florin Cîțu.

Uniunea Europeană a venit cu propuneri privind relaxarea controalelor asupra anumitor mărfuri destinate Irlandei de Nord înainte de debutul unei noi runde de negocieri post-Brexit.

