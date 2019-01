Cu două luni înainte de termenul pentru Brexit, europenii se pregătesc pentru o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord.

Camera Comunelor a mandatat-o pe Theresa May să renegocieze clauza privind mecanismul de ”backstop” privind frontiera nord-irlandeză din înțelegerea încheiată cu UE privind ieșirea programată pentru 29 martie, dar liderii UE - exasperați de atitudinea britanicilor, care dau impresia că nu prea ar mai vrea să plece, dar nici să rămână - au transmis un mesaj clar Londrei: o renegociere nu este posibilă.

Convinși că votul din Parlamentul britanic ”a mărit riscul unei retrageri dezordonate” a Regatului Unit din UE, europenii se pregătesc pentru un astfel de scenariu.

Ambasadorii la UE au sprijinit o propunere de regulament care stabilește norme pentru continuarea programelor de cooperare la frontiera Irlandei în cazul unei retrageri a Regatului Unit din UE fără un acord negociat.

La marginea Europei, moldovenii se pregătesc și ei de un scenariu prea puțin dorit: fraudarea alegerilor de către maestrul păpușar Vlad Plahotniuc. Cel puțin așa susține Maia Sandu, unul dintre liderii opoziției, într-un interviu acordat Deutsche Welle.

Dacă Marea Britanie vrea să plece din UE, România - cel puțin la nivel declarativ dorește o aprofundare a integrării. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul și-a stabilit obiectivul de asumare a monedei unice europene în 2024.

Ușor de stabilit, greu de făcut. Mai ales dacă ne uităm la incapacitatea autorităților de a avea un buget pe anul în curs. Ziua de marți a trecut, fără ca Ministerul de Finanțe să-și respecte promisiunea de a prezenta bugetul. Ultima variantă e că proiectul de buget pe 2019 ar urma să să fie transmis Parlamentului sâmbătă, iar adoptarea lui ar fi programată la o săptămână după, tot sâmbăta, pe 9 februarie.

Pe fondul intensificării discursurilor antieuropene în România - inclusiv în rândul autorităților -, ar fi bine să ne reamintim cum ajută fondurile europene domenii precum turismul sau educația. #politicadecoeziune

