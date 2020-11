Președintele Klaus Iohannis a oferit primele detalii despre campania de vaccinare, după ce vor fi scoase pe piața primele vaccinuri contra COVID-19.

Personalul medical va fi vaccinat anti-COVID la locul de muncă, iar pentru restul populației vor fi amenajate centre mobile și de tip drive-through (vaccinare din mașină), a anunțat președintele Klaus Iohannis, după o ședință privind vaccinarea.

Aceasta se va face etapizat, și în funcție de aprobarea, producția și alocarea unuia sau mai multor vaccinuri către fiecare țară.

Ministerul Apărării va fi cel care va asigura gestionarea depozitului central, precum și a celor 6 depozite regionale, de unde se va face distribuția către centrele de vaccinare locale fixe și mobile.

MApN a identificat deja centrele de depozitare în condiții speciale a dozelor de vaccin care necesită condiții de stocare la temperatura de -80°C.

Astfel, centrul principal va fi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, iar șase spitale militare de urgență (de la Timișoara, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Constanța) au fost desemnate drept centre regionale de depozitare.

Un sondaj realizat de INSCOP Research, arată că Uniunea Europeană continuă să se bucure de o cotă ridicată de încredere din partea românilor, majoritatea acestora considerând că UE a ajutat țara noastră în combaterea epidemiei de coronavirus.

Comisia Europeană a lansat achiziționarea a 200 de roboți pentru dezinfectare care vor fi livrați spitalelor din întreaga Europă.



Tot ieri, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare românească în valoare de 21,3 milioane de lei (4,4 milioane de euro) pentru a despăgubi operatorii aeroportuari regionali din România pentru pagubele suferite ca urmare a pandemiei.

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - Interview with Belarusian Nobel Laureate Svetlana Alexievich: "I'm Horrified By What Is Happening in Belarus"