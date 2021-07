Flroin Iordache, eminența cenușie a schimbărilor din justiție introduse de PSD, a rămas în istoria Palatului Victoria cu expresia „Altă întrebare!” Premierul Florin Cîțu pare că vrea să intre și el în analele relațiilor „cordiale” cu presa.

„Vă mulțumesc, doar o întrebare”, este o formulă care revine des în discursul premierului atunci când întrebările jurnaliștilor îl incomodează.

Variațiuni pe această temă au fost prezente și în briefingul de presă de după ședința de guvern de miercuri, când jurnaliștii l-au întrebat ce măsuri va lua dacă se dovedește că angajații Guvernului au lucrat pentru partid, iar documentul cu antetul Guvernului în care sunt detaliate strategii de comunicare ale echipei lui în lupta contra lui Ludovic Orban pentru șefia partidului este real.

Florin Cîțu s-a folosit de scuza că documentul nu este înregistrat, de parcă registratorul guvernului ar fi putut înregistra un document care are legătură cu campania internă dintr-un partid. Premierul a spus că nu poate comenta „fițuici sau documente editabile care apar în presă”, dar a refuzat să spună dacă a discutat măcar cu consilierele care ar fi creat documentul, dacă a verificat dacă un asemenea document este real sau dacă ar trebui organele statului să se sesizeze.

La drept vorbind, la apariția în presă a unui astfel de document, chiar și neoficial, cu antetul guvernului, chiar premierul ar fi trebuit să sesizeze organele de anchetă. La urma urmei, Liviu Dragnea a petrecut mai mult de doi ani în închisoare pentru că două angajate ale statului prestau de fapt muncă pentru PSD, fiind însă plătite din banii Direcției de Protecția Copilului din Teleorman.

Senatorul PNL care a promovat hashtagul #Româniitrebuiesăștie a devenit premierul (și candidatul la șefia PNL) care merge pe ideea că #Ziariștiinutrebuiesăștie.

Altminteri, premierul a fost mult mai darnic cu jurnaliștii atunci când a venit vorba de promisiuni de investiții în spitale și centre de arși, vorbe pe care le-am mai auzit de la mulți predecesori ai săi la tribuna Palatului Victoria. Iar dacă tot se duc lupte în interiorul partidelor, Guvernul a pornit și la lupta cu urșii.

