Presa nu ar trebui să poată fi cumpărată cu nimic. Politicienii români se pregătesc de alegeri grele, iar electoralismul naște în ei idei pe care, din păcate, le transpun în legi.

Populismul ieftin și ipocrit al parlamentarilor din România a atins ieri o nouă cotă. Aceștia, antrenați de PSD, au votat în Parlament ca jurnaliștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. De ce doar jurnașiștii și nu șoferii de autobuz, ghizii turistici sau vânzătoarele? Nu știm.

Presa din România suferă oricum de pe urma amestecării politicului în activitatea propriu-zisă. Presa nu are nevoie de scutiri de taxe și impozite, ci are nevoie, printre altele, de acces liber la informații de interes public și la eliberarea ei, în unele cazuri, de sub jugul politicianist.

Procurorii propuși pentru conducerea Parchetului General și DIICOT au primit aviz negativ de la CSM. În stilul unor baroni PSD, și aici problema în cazul Giorgianei Hosu, propusă pentru șefia DIICOT, sunt afacerile mamei.



Că tot se vorbește despre nevoi, asociația "Moldova Vrea Autostradă” cere Bruxelles-ului bani pentru infrastructura din regiune. Într-o țară în care există categorii privilegiate, politicieni incompetenți și corupți, există și oameni care s-au săturat de toate acestea și vor mai mult. Din păcate, ultimii 30 de ani au demonstrat că încă nu suntem capabili să depășim unele handicapuri. Handicapuri care se agravează.

Povestea Brexit continuă. Comisia Europeană a avertizat că termenul de negociere a unui acord cu Marea Britanie privind viitoarea relație este foarte scurt și este posibil să nu se ajungă la o înțelegere până pe 31 decembrie.

Parlamentul a stabilit calendarul pentru învestirea Guvernului Orban II. Acest joc prin care se dau jos Guverne, se pun altele, apoi se dau din nou jos și tot așa arată, mai tare ca niciodată, că România este o țară codusă doar de zi și de noapte, în care politicul nu mai are nicio treabă cu ideea de organizare, legiferare și conducere a unui popor, ci cu prostirea lui. Suntem prostiți de zeci de ani, dar ceea ce se întâmplă acum este apogeul prostiei. Proști am fi să mai răbdăm!

Dacian Cioloș explică de ce Renew Europe vrea condiționarea fondurilor UE de respectarea statului de drept. Ce-i drept, România nici n-are nevoie de condiționări, în condițiile în care nouă nici dacă ni se dau bani nu știm să-i folosim.

Ordonanța (Altă întrebare) 13 nu a fost elaborată la Ministerul Justiției, susține Gabriela Scutea, propusă la șefia Parchetului general. Ținând cont că acum 3 ani Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu și Florin Iordache erau un "Guvern paralel", nu poate fi greu de intuit unde a fost concepută inepția.

Educația, un alt capitol la care cei mai mulți dintre politicienii noștri sunt repetenți, este o preocupare constantă pentru ei. Poate din cauza faptului că i-a pus în dificultate în tinerețe, poate pentru că n-au înțeles-o, explicații ar fi destule, dar, cu toate acestea, legislația în domeniu se modifică în mod constant. În 90% dintre cazuri se modifică în mai rău. Acum, studenții cer, pe bună dreptate, să nu fie promulgată legea prin care rectorii vor avea un număr nelimitat de mandate.

Recomandare de lectură - How spices changed the ancient world.