PNL semnalizează stânga, PSD semnalizează dreapta. Concluzia pare a fi că cele două partide rivale, dar și prietene dacă ne uităm în istoria recentă, sunt la un pas să se "contopească".

Imediat după ce Klaus Iohannis a anunțat că nu se grăbește să cheme partidele la consultări pentru a încerca din nou formarea unui Guvern, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu au ieșit (separat) să anunțe că discuțiile dintre PNL și PSD au fost bune și au multe lucruri în comun.

Prima dragoste nu se uită niciodată, spune o vorbă, iar dacă experimentul USL de pe vremea lui Victor Ponta și Crin Antonescu din 2012 a fost sortit eșecului, acum sunt șanse foarte mari ca el să fie resuscitat de cei care până mai ieri își scoteau ochii.

Liviu Dragnea a primit două palme ieri. Prima - Dosarul privind vizita în SUA rămâne la Tribunalul București. A doua - Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins o sesizare depusă într-un dosar de fraudă electorală.

Indicele mondial al prețurilor la alimente a atins un nou record, atingând cel mai înalt nivel din iulie 2011, potrivit unui raport publicat joi de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO).

Jurnalistul Vitalie Călugăreanu de la Chișinău atrage atenția că, la ultimele alegeri din Republica Moldova, AUR a fost susținut mediatic foarte puternic de către instituțiile de presă finanțate din bani publici din România.



