România e zguduită de câteva zile de o nouă tragedie care arată eșecul statului, dar partidele aflate la putere au alte probleme pe agendă.

După crimele de la Săpoca, Sorina Pintea ne spune senină că 80% dintre manageri ''nu au ce căuta'' în sistemul de sănătate. Cum a ajuns ministrul sănătății la această cifră și când nu știm.

Situația din spitalele de psihiatrie e cumplită, iar autoritățile știau cu siguranță. Dar nepăsarea a lovit din nou și abia acum se fac controale. Se va repara ceva după aceste controale? Ne îndoim. E nevoie de multă muncă și de o reformă adevărată. Or coaliția la guvernare are probleme mai importante. Cum ar fi cearta pe Facebook, pe sistemul ”ba tu”.

Viorica Dăncilă și Victor Ponta și-au făcut reproșuri în public și s-au acuzat reciproc de minciuni. După această dispută, premierul nu s-a mai dus la ședința coaliției, motivele nefiind explicate. După întâlnire, Mihai Fifor, secretarul general al social-democraților, a afirmat că PSD şi ALDE şi-au asumat împreună un program de guvernare, pe care sunt hotărâte să îl ducă la bun sfârşit.

În cazul unei destrămări a coaliției, Dăncilă mizează pe sprijinul maghiarilor, dar liderul deputaților UDMR, Attila Korodi, a declarat că nu se pune problema ca Uniunea să susțină PSD la guvernare. Cum a făcut și în trecut, există posibilitatea ca UDMR să se răzgândească, dacă obține ceva de la PSD.

Pe plan european, atenția e îndreptată asupra Marii Britanii. Boris Johnson pare hotărât să scoată țara din UE la 31 octombrie, cu sau fără acord. Dacă nu va ajunge la o înțelegere cu Bruxellesul, Londra va pune imediat capăt liberei circulații.

Câteva dintre costurile acestei decizii: Estimările guvernului arată că Marea Britanie se va confrunta cu o penurie de combustibili, alimente și medicamente, iar porturile vor fi blocate timp de trei luni în cazul unui Brexit fără acord.

Probleme sunt și în cadrul coaliției nefirești de la Chișinău dintre proeuropeni și socialiști. Deputatul socialist Vladimir Țurcan a fost ales președinte al Curții Constituționale, cu ajutorul judecătorilor desemnați de Guvern și de CSM. În opinia analistului politic Dionis Cenușă, cei din blocul ACUM foarte greu realizează că socialiștii utilizează coaliția PSRM-ACUM pentru a institui un nou monopol politic.

