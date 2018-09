Petre Daea dă vina pe Dacian Cioloș pentru pesta porcină africană. Când se va apleca și asupra agriculturii ecologice, cu siguranță, va găsi vinovați în trecut pentru declinul acesteia.

În timp ce pesta porcină africană se extinde nestingherită, ministrul Agriculturii are timp să facă turul televiziunilor pentru a se disculpa. Petre Daea a găsit și vinovatul: predecesorul său. Petre Daea susține că, în perioada în care Dacian Cioloș a fost premier, acesta a schimbat de la conducerea ANSVSA cinci șefi, deși știa de pericolul pestei porcine, prezent deja în patru țări din 2014.

Pesta porcină e doar una dintre problemele cu care se confruntă agricultura românească. O alta se referă la sectorul ecologic, aflat în declin, deși interesul consumatorilor pentru produse alimentare organice este în creștere, iar Comisia Europeană încurajează dezvoltarea agriculturii ecologice în statele membre. #AGRI

Probleme sunt și la PSD, unde Gabriela Firea i-a declarat război lui Liviu Dragnea și protejatelor sale. După un CEx furtunos, primarul Capitalei a lansat atacuri dure la adresa ministrului de Interne, ea acuzând-o pe Carmen Dan de spionare a membrilor social-democrați: ”Parte din statul paralel e lângă noi”.

Și poliția politică bântuie pe la PSD. După ce Darius Vâlcov a postat fișa medicală a unui protestatar - document la care în mod normal nu ar trebui să aibă acces - , Corpul de control al ministrului Muncii s-a autosesizat și face cercetări asupra acestuia. Nu-i de mirare că Liviu Dragnea i-a luat apărarea, deși pentru o altă postare i s-a cerut demisia.

Situația din România rămâne în atenția europenilor. Reinhard Bütikofer, copreşedinte al Partidului Verde European, a venit la Bucureşti pentru a pregăti o solicitare a Grupului Verzilor de organizare în Parlamentul European a unei dezbateri privind situaţia statului de drept din România.

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - It’s Time for the Press to Stop Complaining—And to Start Fighting Back.