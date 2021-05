Uniunea Europeană se vede confruntată din nou cu dictatorul de la granițele sale. Răspunsul Uniunii ar trebui să fie pe măsura acțiunilor liderului de la Minsk.

Agenda Consiliului European a fost dată peste cap de deturnarea unui avion la ordinul lui Aleksandr Lukașenko, dictatorul din Belarus care încearcă să reducă la tăcere toate vocile opoziției.

Înainte de reuniune, președintele Klaus Iohannis s-a referit la incident ca la ”ceva nemaîntâlnit”, apreciind că discuțiile vor fi ”destul de complicate”. Acestea au avut loc în absența oricăror dispozitive electronice și în format restrâns, pentru a reduce riscul scurgerii unor informații.

Liderii europeni au cerut eliberarea imediată a jurnalistului Roman Protasevici și a prietenei sale.

Ei au cerut Consiliului UE să adopte noi sancțiuni economice la adresa Belarus, Înaltul Reprezentant și Executivul de la Bruxelles fiind invitați să prezinte ”fără întârziere” propuneri în acest sens”.

Unii comentatori ar fi dorit un răspuns mai ferm, dar adevărul e că momentan nu putem evalua amploarea replicii, până când nu vor fi făcute propunerile concrete privind noi sancțiuni.

Ei au mai cerut companiilor europene să evite survolarea spațiului aerian al Belarus și au solicitat Consiliului să adopte ”măsurile necesare pentru a interzice survolarea spațiului aerian al UE de către companiile aeriene din Belarus și pentru a împiedica accesul curselor aeriene operate de aceste companii la aeroporturile din UE”.

Între timp, de la Minsk vin informații îngrijorătoare. A fost publicat un video cu o așa-zisă mărturisire a jurnalistului, care - plin de vănătăi - spune că se află în spatele ”tulburărilor civile” din Belarus.

