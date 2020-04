Lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Parlamentarii profitori dinaintea pandemiei au rămas la fel, dacă nu mai rău decât înainte.

Ascunși la umbra pandemiei de COVID-19, când atenția publică este îndreptată spre alte probleme, vechea gașcă PSD-ALDE-UDMR-Pro România a modificat proiectul de hotărâre pentru încuviințarea prelungirii stării de urgență.

Președintele Klaus Iohannis i-a criticat pentru asta, adică pentru că au decis să folosească Parlamentul pe post de scut al intereselor personale. La scurt timp, Tăriceanu, omul a cărui partid abia mai există în sondaje și cel căruia cârdășia cu Liviu Dragnea l-a îngropat politic, l-a sfătuit pe Iohannis ”să o lase mai ușor cu amenințările că nu e Fuhrer”.

Marcel Vela, într-o zi comunicator pentru BOR, în altă zi ministru de Interne, a prezentat ieri ordonanța militară 9. Una dintre modificări dă liber la exportul de cereale, la o săptămână de când același Vela, l-a interzis prin ordonanța militară 8.

Numărul blonavilor de COVID-19 se apropie de 8.000, dintre care aproape 1.000 sunt cadre medicale. Și numărul deceselor crește rapid, apropiindu-se de 400.

Șefa Comisiei Europene promite că bugetul UE va fi sursa primordială a relansării economice, iar eurodeputații au solicitat o acțiune europeană mai coordonată pentru a proteja cetățenii și a sprijini economia în fața COVID-19.

Ministerul Muncii anunță că numărul contractelor de muncă suspendate a scăzut sub un milion.

Cu toate că situația devine din ce în ce mai critică, mulți oameni tratează criza actuală superficial, nu respectă recomandările și preferă să lanseze teorii conspiraționiste, dar nu sfaturi preventive. În acest context, ministrul Sănătății a atras atenția că putem ajunge la 20.000 de cazuri, dacă de Sărbători nu respectăm toate precauțiile.

Pandemia de coronavirus este un moment inoportun pentru condiționarea sprijinului oferit companiilor aeriene de măsuri de ecologizare, susține comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, într-un interviu acordat EURACTIV.com.

