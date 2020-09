Această perioadă este una foarte intensă pentru autorități, dar câte dintre anunțuri se vor transforma în realitate și câte proiecte vor fi blocate în birocrație și interminabile discuții politice.

Uniunea Europeană are planuri ambițioase, dar câte dintre acestea se vor transpune în practică? Și guvernul de la București anunță multe inițiative, dar la partea de implementare rămânem aproape întotdeauna corijenți. Este o perioadă în care se anunță multe proiecte și programe, dar câte se vor transforma și în realitate?

Miercuri, în plenul Parlamentului European, veteranul politician belgian Guy Verhofstadt i-a transmis Ursulei von der Leyen să reia discursul privind Starea Uniunii și în fața Consiliului. Verhofstadt este europarlamentar de peste zece ani, dar a fost și prim-ministru al Belgiei, cunoscând astfel multiple laturi ale politicii europene.

Discursul șefei Comisiei Europene a inclus planurile Executivului UE pentru următorii ani, dar Verhofstadt a vrut să sublinieze că multe dintre inițiative sunt deja discutate, dar sunt blocate în negocierile dintre statele membre. Este, de fapt, o veche bătălie între Parlament și Consiliu - eurodeputații cer întotdeauna mai mulți bani pentru programe mai mari, mai multe proiecte, iar miniștrii sau șefii de stat și de guvern taie fondurile sau blochează inițiative unde este nevoie de unanimitate - iar Comisia încearcă să medieze.

Acum, Comisia cere o reducere mai agresivă a emisiilor poluante, dar unele state membre și-au manifestat deja opoziția. Sigur, oponenții pot fi „convinși” într-o oarecare măsură cu o alocare mai substanțială, iar Comisia a propus Fondul pentru o tranziție justă chiar în scopul de a sprijini regiunile afectate să depășească șocul dispariției bruște a unor industrii poluante. Și aici Parlamentul European a cerut o sumă mai mare pentru atenuarea impactului social al „înverzirii” economiei, după ce Consiliul a tăiat din bugetul propus de Comisie.

Dar discuțiile sunt în toi pe tema bugetului pe termen lung al UE și a instrumentului Next Generation EU. Plenul Parlamentului European a votat miercuri un aviz care permite statelor membre să înceapă ratificarea deciziei privind resursele proprii și să impulsioneze economiile din Uniune.

De cealaltă parte, Comisia Europeană a prezentat orientări strategice pentru punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Cum spuneam, o perioadă aglomerată pentru birocrați, dar așteptăm și rezultatele. Pentru că, dacă mai negociază mult guvernele și parlamentarii, s-ar putea ca economia să-și revină sau, dimpotrivă, să se prăbușească definitiv, până când vor fi aprobate fondurile de relansare.

