Ultima săptămână a campaniei pentru locale abundă în promisiuni electorale și în atacuri între candidați.

Săptămâna a început cu un eveniment festiv, la care s-au înghesuit mulți politicieni, în frunte cu premierul Ludovic Orban. Și presa a marcat trecerea României la statutul de piață emergentă, apreciind că e un ”moment istoric” care echivalează din punct de vedere economic cu aderarea la Uniunea Europeană.

Premierul nu a ratat ocazia de a anunța noi planuri pentru dezvoltarea pieței de capital, deși chiar el a recunoscut că Guvernul nu poate face mare lucru în acest moment, în condițiile în care Parlamentul a adoptat o lege care blochează vânzarea de active ale statului, inclusiv vânzarea de acțiuni pe bursă.

Guvernul a atacat legea la CCR, iar Orban speră ca după alegerile parlamentare noul Legislativ să o modifice.

După ce a sunat clopoțelul la Bursa din București, premierul l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis într-o călătorie cu trenul la Gara de Nord la Aeroportul Henri Coandă. O nouă realizare, dacă-i ascultăm pe guvernanți. Dincolo de vorbe însă, această investiție de 80 de milioane de euro va fi dificil de folosit, întrucât frecvența trenurilor va fi de unul pe oră.

Campania PSD se derulează și în Parlament, unde aleșii social-democrații propun diverse măriri, că doar nu sunt ei la putere, pentru a găsi sursa de finanțare.

Senatul a adoptat propunerea legislativă prin care se acordă în perioada stării de urgență și de alertă stimulente de risc cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar de 2.000 de lei lunar, în timp ce personalul nedidactic și auxiliar va primi 1.500 de lei lunar.

Astăzi, Parlamentul discută despre rectificarea bugetară, principalul amendament fiind majorarea cu 40% a punctului de pensie.



Mai sunt patru zile până la încheierea campaniei electorale și încă nu am avut o confruntare între principalii candidați. Puțin probabil să avem una, ”negocierile” fiind la nivelul testelor antidrog și antișpagă.

Alte știri:

Cipru blochează sancțiunile UE împotriva Belarus

România, Polonia și Lituania avansează o „Propunere pentru un Belarus Democratic”

România este principalul importator de produse moldovenești



Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - The Public-Shaming Pandemic