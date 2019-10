Viorica Dăncilă și PSD au mers până în ultima clipă pe mâna unui cal mort, deși semnalele erau clare că vor înregistra un nou eșec. Susținerea Rovanei Plumb arată faptul că PSD nu vrea să înțeleagă și să asimileze valorile europene.

Întrunită într-o ședință extraordinară, Comisia Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a reiterat faptul că Rovana Plumb și candidatul ungar nu pot fi comisari europeni din cauza conflictului de interese descoperit în declarațiilor lor de avere.

Tentativa Rovanei Plumb de a scăpa de împrumut prin donarea unor apartamente nu i-a impresionat pe eurodeputații, mai mult social-democrata e verificată acum și de ANI.

După decizia JURI, social-democrații au ieșit în haită pentru a-i critica pe membrii comisiei, acuzând conspirații europene și românești împotriva PSD.

Rovana Plumb a susținut că decizia Comisiei JURI se situează și în afara Regulamentului de Procedură al PE și a anunțat că le va comunica acest lucru președintelui Parlamentului European și președintei desemnate a Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen nu are însă timp de lamentările PSD, ea cerând o nouă propunere, care să fie integră și competentă profesional.

Președintele Klaus Iohannis a convocat-o pe Viorica Dăncilă pentru a discuta despre candidatul român pentru Comisia Europeană, dar premierul l-a refuzat: ”Voi veni de îndată, același "de îndată” cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari - conform deciziei CCR care a stabilit că președintele a încălcat Constituția".

Și Dăncilă a criticat JURI, pe motiv că a declanșat, prin decizia în cazul Rovanei Plumb, un conflict între legislația națională din România și cea europeană, dar a acceptat să vină cu o nouă propunere. Deocamdată sunt vehiculate multe nume, noul candidat urmând să fie stabilit, cel mai probabil, în ședința CEx a PSD de marți.

