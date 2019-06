Șerban Nicolae a depus în Senat un proiect privind votul din Diaspora, document ce nu rezolvă, de fapt, nimic. Viorica Dăncilă zice că PSD va semna pactul propus de Klaus Iohannis, dar propune numeroase amendamente.

Proiectul de lege propus de senatorul PSD Șerban Nicolae nu prevede mari modificări față de modul actual de votare, pe motiv că atât votul electronic, cât și cel prin corespondență nu sunt sigure și necesită costuri mari: ”Votul prin corespondență și votul electronic...ridică numeroase alte probleme organizatorice și de costuri, raportul dintre costuri și beneficii nefiind unul încurajator”. Pentru PSD, ar fi trebuit completat, social-democrații nefiind prea populari în rândul Diasporei.

PSD mimează acordul față de pactul propus de Klaus Iohannis, dar Viorica Dăncilă vrea ca documentul să conțină și marotele fluturate în campanie, teme fără nicio legătură cu propunerile președintelui.

Celălalt lider al coaliției guvernamentale are și el o problemă cu președintele. După ce a fentat Justiția profitând de imunitatea parlamentară, Călin Popescu Tăriceanu are o problemă cu imunitatea șefului statului.

Încheierea campaniei și a alegerilor nu a dus și la stingerea temelor folosite pentru inflamarea spiritelor. Naționaliștii și tradiționaliștii sunt la datorie și tot încearcă să agite apele.

Decizie politică neașteptată la Chișinău în ajunul dizolvării Parlamentului. Partidul condus de Maia Sandu a anunțat că va vota un președinte al Parlamentului propus de socialiștii pro-ruși în schimbul unui guvern ACUM.

Colegii de la Report.md au făcut o analiză privind importurile și exporturile R. Moldova, la cinci ani de la semnarea Acordului de Asociere și de Liber Schimb cu UE. Temerile propagandistice, alimentate inclusiv de președintele Igor Dodon, nu se confirmă. #NED

La nivel european, ecoul alegerilor din mai nu s-a stins. Rezultatul europarlamentarelor i-a cam încurcat socotelile premierului ungar, Viktor Orban, aflat acum la mâna PPE. #Time2Vote

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - Nothing Prepares You for Visiting Omaha Beach