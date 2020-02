România se pregătește pentru ce știe mai bine: o nou criză politică. Fără Guvern, cu un Parlament șchiop și cu un președinte încăpățânat, țara funcționează deja de câteva luni din inerție.

"Guvernul meu” și "Parlamentul meu” s-au dus pe apa sâmbetei. Cel puțin dacă președintele Iohannis are de gând să respecte decizia CCR. La ceas de seară, Iohannis a anunțat că Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier desemnat, iar astăzi încep consultările pentru desemnarea altuia.

USR PLUS s-au dat de ceasul moții acum trei luni, anunțând că nu vor la guvernare sub nicio formă. Acum, pare că toate problemele interne ale alianței s-au stins, obiectivele au fost atinse și se pot instala la Palatul Victoria. Dacian Cioloș a anunțat că e gata de guvernare.

Gabriela Firea, această drama queen a României, a decis că Vinieta Oxigen va fi eliminată. Introdusă cu surle și trâmbițe, taxarea mașinilor care circulă prin București era o măsură bună. Era, pentru că în forma propusă taxa avea lacune multe, iar problema principală este că transportul decent în Capitală nu există. Evident, în lupta ei pentru un al doilea mandat, Gabriela Firea ar fi în stare de orice pentru a crea circ, pentru a se victimiza și pentru a se preface că este pe moarte.

Consiliul Afaceri Generale, reunit la Bruxelles, a dat undă verde mandatului de negociere în privința viitoareo relații comerciale dintre UE și Marea Britanie.

Un deputat USR pare că a luat în serios romanele lui Stephen King, unde conspirațiile, ficțiunea și conceptele SF sunt îmbinate perfect. Diferența este că Stephan King crează o lume imaginară pentru cititori, în timp ce deputatul o prezintă ca fiind reală, iar asta în Parlamentul României.

Oamenii strigau la protestele din anii trecuți o lozincă vulgară la adresa partidelor, tradusă însemnând că toate sunt la fel. Transferurile oamenilor din alte partide făcute de PNL în ultimele zile pot da un sens lozincii. După valul de PSD-iști trecuți la PNL, acum a venit rândul celor din ALDE. Toma Petcu, ministru împotriva căruia liberalii au depus o moțiune simplă în 2017, s-a alăturat acum lor. El și alți trei oameni din așa-zisul partid al lui Tăriceanu. Dacă nici asta nu înseamnă respect pentru alegători…

Un Italian de 71 de ani s-a plimbat liniștit pin România câteva zile, iar ieri Ministerul de Externe a anunțat că acesta este infectat cu coronavirus.

Recomandare de lectură: How close are we to a pandemic?