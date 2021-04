Coaliția la guvernare încearcă să salveze ce se mai poate, dar vorbele aruncate după demiterea lui Vlad Voiculescu vor lăsa răni greu de vindecat.

Liberalii vor liniște în coaliție, fără a oferi niciun fel de garanții USR PLUS privind consultarea înainte de demiterea unui ministru. Premierul Florin Cîțu tot repetă că demiterea unui membru al Cabinetului e atribuția sa constituțională, trecând cu vederea cutumele care pot face o coaliție să funcționeze.

Șeful Guvernului susține că va evalua miniștrii după ce fac, nu după ce spun, dar pe surse se vehiculează că viitoarea ”victimă” va fi Cătălin Drulă, care l-a făcut ”zombie politic”.

La prima discuție a coaliției nu s-a ajuns la niciun consens, USR PLUS cerând plecarea lui Cîțu, în timp ce liberalii au anunțat că-și susțin premierul. Urmează astăzi o nouă rundă de negocieri.

Vlad Voiculescu își continuă acuzațiile privind raportarea eronată a deceselor de COVID-19 și vine cu primele exemple: Colentina și ROL 2. Ambele instituții au negat informațiile lansate de fostul premier, fără a oferi și dovezi.

În timp ce USR PLUS nu prea vrea să iasă de la guvernare din cauza unui singur om și îi caută înlocuitor, Voiculescu încă mai speră că va fi din nou nominalizat la Sănătate, pe motiv că premierul nu i-a oferit argumente pentru decizia de a-l demite.

Singura femeie din Guvern a încercat cu jumătate de gură să-i mai potolească pe ”puștani”, dar răfuielile nu par a se opri. Din Ministerul sănătății ies informații pe surse privind înființarea grupului de lucru anunțat de Voiculescu. Cîțu anunță și el un alt grup de lucru pentru a verifica acuzațiile lui Vlad Voiculescu.

De pandemie se ocupă cine poate.

