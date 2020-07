Un expert la nivel înalt pentru combaterea știrilor false povestește despre cât de nociv este fenomenul, doi saltimbanci de la PSD au făcut circ pentru o shaorma, iar un președinte de țară sceptic în privința COVID-19 este acum infectat cu virusul.

Alina Bârgăoanu, expertă în cadrul grupului la nivel înalt pentru combaterea știrilor false, a povestit într-un interviu pentru EURACTIV România despre cum temele care neagă existența COVID-19 sunt cele mai toxice.

Doi deputați PSD s-au dat în stambă în Centrul Vechi din Capitală, după ce au refuzat să poarte masca de protecție într-un spațiu închis. Adrian Solomon este cunoscut pentru un limbaj grobian și pentru inițiative legislative controversate, iar Irinel Stativă, necunocut pentru nimic, dar loial partidului.

Și la case mai mari lucrurile par că se rezolvă de la sine. Senatorul PNL Vergil Chițac, infectat cu coronavirus în luna martie, dar care a ascuns acest lucru atunci și a băgat în izolare Guvernul și o parte din Parlament, a scăpat de dosarul penal.

O nouă Comisie de anchetă a luat naștere la dorința PSD-ului. În prima ședință, Comisia de anchetă privind achizițiile făcute în pandemie și gestionarea stării de urgență a decis să ceară Guvernului să spună cine face parte din fantomaticul Grup de Comunicare Strategică.

Lupta dintre SUA și China ajunge la un alt nivel. Secretarul de stat american Mike Pompeo spune că se analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații chineze, inclusiv a celebrei platforme TikTok.

Un raport al Organizației Națiunilor Unite notează că următoarea pandemie va veni cu siguranță.

CCR a decis că este neconstituțional dreptul Secției speciale de a retrage apelurile în dosare. Totuși, Secția a reușit, până la această decizie, să scape de dosare personaje precum Victor Hrebenciuc sau Sebastian Ghiță.

Comisia Europeană a adoptat un pachet suplimentar de măsuri excepționale pentru sprijinirea sectorului vinicol, ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a consecințelor acesteia asupra sectorului.

USR vrea introducerea unei garanții pentru ambalaje. Se estimează că astfel, în România, 100.000 tone de astfel de ambalaje n-ar mai fi aruncate în natură, ci ar fi reciclate.

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, unul dintre liderii lumii care consideră noul coronavirus o banală gripă, a fost testat pozitiv.

