26 mai va fi o zi încărcată pentru cetățenii români, care, pe lângă votul pentru europarlamentare, vor trebui să spună dacă sprijină sau nu lupta anticorupție, diluată de coaliția PSD-ALDE în ultimii doi ani.

Cu puțin timp înainte de debutul campaniei electorale, președintele Klaus Iohannis a anunțat care sunt cele două întrebări de la referendumul pentru Justiție. Par puțin complicate, dar în luna care urmează ar putea fi explicate și pentru cei mai puțin familiarizați cu terminologia juridică.

Klaus Iohannis i-a îndemnat pe români să iasă la votul pentru referendum, deoarece au șansa de a vota și de a transmite ce cred despre PSD și despre ofensiva pesedistă împotriva justiției. Liderii Coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, în schimb, nu văd utilitatea referendumului pe justiție convocat de președintele Iohannis.

Și Parlamentul European a lansat o campanie pentru a-i convinge pe europeni să voteze la europarlamentare: ”Alege-ți viitorul!” #Time2Vote

O animație realizată de SPIDER - Millo Simulov explică rolul Parlamentului European și al Uniunii Europene în viața de zi cu zi.

Românii din Diaspora vor avea la dispoziție 441 de secții de votare, cele mai multe fiind deschise în Italia, Spania și R. Moldova.

Viorica Dăncilă dă semne tot mai evidente că nu mai urmează orbește ordinele lui Liviu Dragnea, dar ar putea fi doar o strategie a PSD. Într-un interviu pentru Adevărul, premierul a refuzat categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor liderului social democrat.

Probleme sunt și la ALDE, urmare a nemulțumirii tot mai mari a liderului ALDE european față de contribuția formațiunii lui Tăriceanu la schimbările asupra legilor justiției și codurilor penale.

Recomandarea de lectură a redacției: NBC News - What's really behind Kim Jong Un's meeting with Putin?