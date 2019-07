Scăpată de condamnare de către CCR, Elena Udrea revine în România și, probabil, ne va spune cât de ticăloasă e Justiția care a condamnat o politiciană ce se visa președinte.

Dacă Radu Mazăre a revenit în România direct la închisoare, Elena Udrea s-a întors liberă, după ce procesul în dosarul Gala Bute se reia de la zero, în urma deciziei CCR de a declara ilegal modul de constituire a completurilor de trei. Cu siguranță, presa bulevardieră se va bate să obțină interviuri cu Elena Udrea, dornică să ne informeze cât de rea e Justiția din România. ”Distracția” din această vară e asigurată.

Social-democrații vor organiza Congresul pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale pe 3 august. Eugen Teodorovici e alegerea Vioricăi Dăncilă, dar PSD măsoară în sondaje și alți aspiranți de seamă pentru Cotroceni: Mihai Fifor Șerban Nicolae, Liviu Pleoșoianu, Ecaterina Andronescu, dar și Călin Popescu Tăriceanu, care speră să fie candidatul PSD-ALDE.

În Parlament, Comisia cerută de PSD-ALDE pentru a ancheta modul în care Guvernul PSD-ALDE a organizat alegerile europene și referendumul pentru Justiție și-a început deja activitatea și a stabilit lista instituțiilor ai căror reprezentanți vor fi audiați.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind sistemul public de pensii, lege care prevede creșterea pensiilor prin majorarea treptată a punctului de pensie, dar prevede și recalcularea a milioane de pensii. Ministrul Muncii susține că Guvernul are bani pentru a suporta aceste creșteri, afirmând că bugetul de pensii va intra chiar pe excedent până la finalul anului.

La peste doi ani și jumătate de la semnarea acordului privind construirea spitalelor regionale din Iași, Cluj și Craiova, Ministerul Sănătății a semnat cu Banca Europeană de Investiții un acord de servicii de asistență tehnică pentru implementarea proiectelor. Construcția spitalelor va începe după 2021, deși finanțarea pentru ele a fost cerută încă din 2014.

Consiliul UE a respins propunerea președintelui în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a transfera unor comisari în funcție atribuțiile Corinei Crețu și ale lui Andrus Ansip, după ce aceștia au preluat mandate de eurodeputați, astfel că Viorica Dăncilă l-a propus pe fostul europarlamentar Ioan-Mircea Pașcu. Acesta va încasa un salariu uriaș, fără a avea cine știe ce activitate în scurta perioadă rămasă până la finalul de mandat al actualei Comisii.

