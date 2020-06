De la 15 iunie se vor ridica mai multe restricții. Sau nu se va mai aplica nicio restricție și fiecare va fi pe cont propriu, dacă Parlamentul nu aprobă starea de alertă.

Guvernul a decis că din 15 iunie se vor ridica mai multe restricții. În aceeași zi însă expiră starea de urgență, iar PSD exclude o prelungire în condițiile dorite de Executiv.

Iritat de jocurile PSD, Klaus Iohannis a vrut să critice manipulările din zona politică, dar a dat-o în gard.

Disputele politice pe o temă ce nu ar trebui politizată au loc pe fondul creșterii numărului de infectări.

Reacția Moscovei la noua Strategie de apărare a României: Bucureștiul a început să plagieze

România rămâne statul UE cu cele mai periculoase șosele

România, codașă în UE la servicii digitale și utilizarea internetului

R. Moldova: Spitale pline - medici epuizați. Autoritățile gestionează haotic. COVID-19 atacă prin fake-news



