Guvernul a anunțat o nouă serie de măsuri de relaxare a restricțiilor, posibil ultima înainte de al patrulea val al pandemiei, care a lovit deja unele regiuni din Europa.

Ca și în vara anului trecut, guvernul nu depune prea mari eforturi pentru a evita un puternic val de infectări cu noile variante de coronavirus. Premierul Florin Cîțu s-a spălat pe mâini de rezultatele campaniei de vaccinare și spune că guvernul și-a făcut treaba.

„Ceea ce face guvernul și ceea ce am făcut foarte bine a fost să creăm condițiile pentru a avea vaccinați și cinci milioane, și, să zicem, zece milioane de oameni. Am achiziționat dozele de vaccin. Am creat spațiu de vaccinare. Am ajuns la posibilitatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm, în România vaccinarea nu este obligatorie. Deci, tot ceea ce a ținut de guvern, de a crea condițiile de a avea acest număr de persoane vaccinate, am făcut”, a spus premierul în briefingul de presă de după ședința de miercuri a guvernului.

Cîțu își arogă astfel meritele pentru partea oarecum pozitivă a campaniei: organizare și achiziție de vaccinuri, care nu-i sunt, de altfel, datorate - de organizare s-a ocupat mai degrabă „aripa militară”, începând de la coordonatorul campaniei, colonelul Valeriu Gheorghiță, la centrele de vaccinare pentru „esențiali”, iar achiziția vaccinurilor a fost centralizată de Uniunea Europeană.

În schimb, pe partea unde guvernanții ar fi putut avea o mai mare contribuție - acoperirea campaniei de vaccinare - situația e mai aproape de catastrofă decât de perfecțiune. Însă premierul a preferat să dea arunce pisica moartă în curtea societății civile, care nu ar susține vaccinarea (?), decât să-și asume vreo vină. „Până la urmă, toată această campanie de vaccinare este susținută doar de guvern. Într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva guvernului, e mai complicat de dus. Aș vrea să văd din partea cealaltă, din partea celor care critică, și susținerea campaniei de vaccinare. Aș vrea să văd mai mult din partea societății civile pentru susținerea campaniei de vaccinare, nu doar să ne uităm la guvern”, a spus Cîțu. Iar apoi a continuat: „Dar cred foarte mult în mesajele care vin din societatea civilă, care vin din sectorul privat și aș vrea să văd mai multă responsabilitate și mai multe astfel de mesaje. De criticat e foarte ușor să criticăm, dar aș vrea să văd această campanie pozitivă, pentru că până la urmă, este vorba de salvarea vieților în România”.

De altfel, chiar colegii liberali au remarcat această atitudine a premierului. „Strategia aceasta - când e de rău, nu e treaba mea și când îmi folosește politic, devine treaba mea - denotă lipsă de profesionalism, o continuă nefericire care nu te ajută să construiești sau să unești ci dimpotrivă”, a scris pe Facebook Violeta Alexandru, fostul lider al PNL București, despre declarațiilei lui Florin Cîțu despre funcționarea coaliției în București și susținerea pentru primarul Nicușor Dan.

Revenind la situația infectărilor cu coronavirus, numerele încă arată rezonabil în România, deși mai toți specialiștii avertizează că intensificarea epidemiei, care se vede acum în multe state din vestul Europei, va ajunge în câteva săptămâni și pe aceste meleaguri.

Așa că guvernul domnului Cîțu, „un liberal convins”, după cum se definește de câte ori are ocazia, preferă să nu pregătească nimic la nivel național, ba chiar să continue cu relaxarea restricțiilor de la 1 august. E drept că, după cum premierul a spus-o, „relaxare este un cuvânt puternic astăzi, pentru că nu se relaxează foarte multe”.

Și poate că valul al patrulea nu va lovi atât de puternic precum avertizează pesimiștii, iar guvernul are dreptate să continue cu eliminarea treptată a restricțiilor, dar situația seamănă foarte puternic cu cea de anul trecut, când guvernanții parcă au sperat că pandemia se va stinge de la sine și și-au văzut de campania electorală, fără a pregăti mai nimic până în toamnă. Astfel că școala a început ca de obicei și a trecut rapid în online, dar copiii erau tot fără tablete pentru că nimeni nu s-a învrednicit să le achiziționeze peste vară, numărul de paturi de terapie intensivă nu a crescut nici el, deși au fost câteva luni de liniște în care autoritățile au avut la dispoziție și finanțări europene pentru astfel de investiții.

Acum, spre deosebire de 2020, chiar există instrumentul care ar putea atenua impactul pandemiei - vaccinurile anti-COVID - dar guvernul consideră că și-a făcut treaba (mai puțin de o treime din adulți au fost vaccinați cu măcar o doză, în timp ce media la nivelul UE a trecut de 70%). Iar premierul, în loc să caute toate variantele de a stimula vaccinarea, cere societății civile și mediului privat să nu-l mai critice.

Mai mult, când ministrul sănătății propune unele măsuri de stimulare a campaniei de vaccinare, Florin Cîțu așteaptă „discuții cu specialiști” și ține cu orice preț „să menținem economia deschisă”. Să recitim: ministrul sănătății, doctor la bază, prezintă unele idei, iar premierul - finanțist și „liberal convins” - vrea discuții cu experți („Eu am mai avut și data trecută, când am luat acele decizii, înaintea valului trei, discuții la Ministerul Afacerilor Interne”, a punctat premierul). Mai știi? Poate că, în timpul unui drum deschis de girofar, visează domnul Lucian Bode soluția miraculoasă de rezolvare a pandemiei.

