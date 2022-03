România a declarat terminată pandemia. Din nou. Să sperăm că de data aceasta măcar infectările cu virusul ne lasă în pace.

Toate restricțiile sunt ridicate de astăzi, când încetează starea de alertă, dar Ministerul Sănătății face totuși câteva recomandări în contextul epidemiei de COVID-19, precizând că acestea nu sunt obligatorii.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis marți, în ultima zi cu restricții impuse din cauza COVID-19 în România, că „efortul comun a dat roade” în cele din urmă, iar asta ne va da puterea să trecem peste toate provocările viitoare.

Comisia Europeană a prezentat marți sprijinul oferit de UE persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, precum și statelor membre care primesc refugiați. Eurodeputații au făcut și ei apel la ajutarea refugiaților și a statelor vecine Ucrainei.

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, în deschiderea Trilateralei România-Polonia-Turcia la nivel de consilieri prezidențiali pentru securitate națională, că parcurgem cea mai gravă criză de după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Multe vieți ar fi putut fi salvate dacă UE și SUA s-ar fi trezit acum opt ani când acesta a invadat Crimeea”, a spus scriitoarea ucraineană Oksana Zabujko, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

Matteo Salvini ajută refugiați. Alți susținători ai lui Putin nu se dezic de prietenia cu președintele rus. În România, partidul ultranaționalist AUR pare că ignoră total soarta ucrainenilor, dar se arată foarte interesat de foste teritorii românești.

Prețul carburanților în România a depășit în aceste zile pragul de 8 lei pe litru, arată datele analizate de Agerpres pe baza Monitorului Prețurilor la Carburanți, aplicație lansată de Consiliul Concurenței.

Comisia Europeană a propus marți norme la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Directiva propusă va incrimina violul definit pe baza lipsei consimțământului, mutilarea genitală a femeilor și violența cibernetică.

Statele Unite au anunțat marți interzicerea completă a importurilor de petrol, gaze și cărbune din Rusia, dar și investițiile americane în sectorul energetic din Federația Rusă, ca represalii pentru invadarea Ucrainei.



