Pentru cei care sperau că anul acesta mai există vreo șansă de liniște politică și de reparare a lucrurilor care așteaptă de prea mulți ani să fie reparate... mai au de așteptat.

Lupta din PNL escaladează pe zi ce trece, iar dintr-o bătălie internă s-a transformat într-o bătălie în care a intrat toată țara.

Ziua de ieri a început cu depunerea demisiilor din Guvern a celor de la USR PLUS și a continuat cu un nou boicot organizat de PSD, PNL și UDMR pentru a împiedica votarea moțiunii de cenzură. O practică deja cunoscută în politica autohtonă - cele trei partide având deja o tradiție în astfel de ”prietenii toxice”.

Florin Cîțu, pe modelul idolului său din ultima perioadă în politică - Klaus Iohannis -, analizează încă demisiile celor cu care a împărțit Guvernul timp de aproape nouă luni. E greu de înțeles ce poate analiza premierul în acest caz, dar miza pare o încercare de a-i întoarce din drum pe răzvrătiții din USR PLUS.

Nici nu s-a răcit oricum bine semnătura pe demisii, că la Vila Lac #echipacastigatoare a decis interimarii la ministere-cheie.

Nici după o discuție face-to-face între Dan Barna și Klaus Iohannis tensiunea nu s-a mai diminuat. Copreședintele USR PLUS a caracterizat întâlnirea de la Cotroceni a fiind una "benignă" și dezamăgitoare. Concluzia? Florin Cîțu se bucură de susținerea președintelui. Încă se bucură de ea, pentru că, la fel ca în cazul lui Ludovic Orban, Iohannis poate oricând să renunțe la el.

Începerea școlii, combinată cu valul patru al pandemiei sunt doar două dintre evenimentele care ne prind din nou în scandal, cu un Guvern șchiop, condus de un premier arogant, dar și cu un președinte care se joacă de-a mediatorul.

