Deputații au adoptat rapid și fără o dezbatere reală modificări ce măcelăresc Codul de Procedură penală, urmărind doar să-și salveze ”penali” precum Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu.

#noapteacahoții s-a repetat luni, când deputații și-au prelungit ședința de plen pentru a vota modificările controversate la Codul de Procedură penală. Ocupați să-i salveze pe liderii celor două Camere, dar și pe alți colegii cu probleme în justiție, aleșii n-au ținut cont de impactul pe care modificările votate îl va avea asupra românilor.

”Nu ne putem salva pe rând, trebuie să ne salvăm toți odată!” - e motto-ul acestor politicieni, după cum a recunoscut sincer Varujan Vosganian, salvat în trecut de două ori de anchetele DIICOT de către Parlament.

În același timp, aflat la București, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Wess Mitchell, a atras atenția asupra riscului ca România să facă pași înapoi în lupta anticorupție. A vorbit la pereți.

Greu de înțeles în aceste condiții cum își închipuie ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, că România va fi primită în Schengen. #PE

Într-o Românie transformată într-un rai al infractorilor aproape nici nu mai contează că românii vor plăti mai scump gazele la iarnă.

