Crizele politice din România se țin lanț. Decizia AUR de a demara procedura de suspendare a președintelui și depunerea mandatului de către Nicolae Ciucă sunt ultimele evenimente care vor abate și mai mult atenția clasei politice de la pandemie.

Cu un guvern interimar fără puteri depline în plin val 4 pregătit prost, clasa politică refuză să se maturizeze, preferând calea populismului și a orgoliilor personale.

E aproape imposibil de înțeles de ce un general mândru de cariera sa - deși criticii spun că n-ar prea avea motive - s-a lăsat târât într-un demers sortit eșecului. Rămâne un mister cum liberalii și Nicolae Ciucă n-au făcut un efort minim de a se uita în dicționar pentru a vedea ce înseamnă „negocieri”. Să nu ai majoritate în Parlament, dar să pretinzi celorlalte partide parlamentare să sprijine un guvern minoritar fără a oferi nimic în schimb, fără a negocia, ci doar prezentându-le niște condiții care oricum erau cunoscute, arată că liberalii trăiesc în lumea lor. De parcă nu era de-ajuns că avem un președinte în lumea lui, detașat de problemele poporului pe care ar trebui să-l îndrume.

Nicolae Ciucă nu va mai ajunge în Parlament cu programul de guvernare și cu lista jalnică de miniștri, el depunându-și mandatul, pentru a primi un altul flexibilizat. Lucru pe care liberalii ar fi trebuit să-l facă de la început, dar dorința lui Florin Cîțu de a mai fi puțin premier, chiar și interimar, a înfrânt rațiunea. Ce mai contează niște timp pierdut în plin val 4, care ne-a adus din nou în atenția Europei și nu în sens pozitiv?

De tot acest haos profită AUR, care a sesizat imediat momentul oportun pentru a mai câștiga niște procente și pentru a adânci și mai mult criza politică. George Simion a anunțat că va începe procedurile de suspendare a președintelui, în contextul în care Klaus Iohannis e tot mai contestat și face gesturi care îi dezamăgesc și pe susținătorii înfocați.

Inițiativa nu pare a avea sorți de izbândă, dar va prelungi o criză deja obositoare. Supărat pe președinte după ce l-a lăsat din brațe, Ludovic Orban spune că Iohannis nu-și va termina al doilea mandat și s-ar implica în campania de demitere „dacă s-ar ajunge acolo”. La ce-ar fi bună o suspendare și, eventual, o demitere a președintelui nu se gândește nimeni, deși am mai trecut prin asta în mandatele lui Traian Băsescu, suspendat de două ori.

