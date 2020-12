Premierul Ludovic Orban a plătit cu funcția eșecul PNL la alegerile parlamentare. În plină pandemie, scena politică din România s-a schimbat, după intrarea în Parlament a unei formațiuni extremiste și a unui Guvern condus de un fost militar.

După ce a proclamat PNL drept ”marele câștigător” al alegerilor parlamentare în urma unui simplu exit-poll, Ludovic Orban s-a trezit luni dimineață pentru a afla că liberalii au pierdut, de fapt, alegerile în fața PSD.

Slaba gestionare a crizei pandemice și rezultatul de la parlamentare l-au costat pe Ludovic Orban postul de premier. Liderul PNL spune că pleacă ”cu conștiința datoriei împlinite”, după ce a făcut ”tot ce a fost omenește posibil”.

Interimatul va fi asigurat de un militar de carieră, un lucru mai puțin obișnuit într-o democrație consolidată. Asta după ce medicii militari au coordonat activitatea din câteva spitale COVID în perioada stării de urgență, iar de campania de vaccinare se ocupă tot un medic militar.

Deși a câștigat alegerile, PSD nu prea are cu cine forma guvernul, astfel că președintele Klaus Iohannis a anunțat că se cristalizează o guvernare de centru-dreapta. Printre posibilele nume de premier vehiculate se află, din nefericire, și Nicolae Ciucă și șeful SRI Eduard Hellvig.

Lucrurile vor fi complicate și în Parlament. Componența sa nu indică nimic bun în viitor. Odată cu intrarea extremiștilor de la AUR, e de așteptat ca discursul să se radicalizeze și mai mult, iar influența BOR asupra politicii să crească.

Fostul președinte Traian Băsescu îșu explică ascensiunea rapidă a AUR printr-un amestec extern în alegerile parlamentare. Un profil făcut de CURS-Avangarde, arată că majoritatea votanților acestui partid populat de diverse personaje controversate sunt bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani.

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - How John Lennon was made into a myth