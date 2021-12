Devenită membră UE în 2007, România nu reușește încă să se conecteze la realitatea europeană, atârnând de un trecut dureros. Dezamăgiți de politicienii care-și impart sinecuri, românii se uită la cine le promite o schimbare. Indiferent cum arată.

Numit ministru al digitalizării și cercetării doar pentru că dorea și sufletul său să conducă un minister, Florin Roman e doar ultimul dintr-un foarte lung șir de politicieni plagiatori. Explicațiile liberalului arată o lipsă crasă de respect față de alegători și față de cei care-și scriu singuri cărțile.

Aceeași lipsă de respect se manifestă din plin și la liderul PSD, Marcel Ciolacu, atunci când trebuie să explice diverse numiri. Motivul nu e aproape niciodată competența.

În cazul de față e vorba de fostul parlamentar Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, propus de partid pentru comitetul de supraveghere al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie (ANRE).

”A contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu a mai avut loc pe listele parlamentare. Sunt ferm convins că vă va răspunde dânsul ce îl recomandă”, spune senin Ciolacu.

Nou venită pe scena politică, Diana Șoșoacă nu se dezminte, având un comportament din ce în ce mai reprobabil. La fel și soțul său.

Îngenuncherea justiției continuă nestingheră.

Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus de CSM din magistratură din cauza unor filmulețe postate pe TikTok. Noaptea minții.

