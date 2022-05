Despre modificarea tratatelor europene se discută de mult timp. Acum, Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron au adus în prim-plan discuția, dar esticii, inclusiv România, și nordicii se opun.

„Votul în unanimitate în anumite domenii cheie pur și simplu nu mai are sens", a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unui eveniment care a marcat încheierea Conferinței pentru viitorul Europei.

Șefa Comisiei Europene a adăugat că UE trebuie să joace un rol mai important, în domenii precum sănătatea sau apărarea.

Și președintele francez Emmanuel Macron a susținut necesitatea unei convocări a unei convenții pentru a discuta posibile modificări la tratate UE.

Un oficial german a declarat pentru EURACTIV că Germania dorește o modificare a tratatelor și abolirea unanimității în procesul decizional privind politică externă a Uniunii.

Săptămâna trecută, PE a făcut apel la declanșarea unei proceduri de schimbare a tratatelor europene.

Există însă 13 state - din est și din nord, plus Malta - care nu exclud nicio opțiune, dar vor să studieze mai întâi propunerile de reformă prezentate liderilor UE după Conferința privind viitorul UE. Ele acuză faptul că la modificarea tratatelor nu a fost un obiectiv al Conferinței și acuză „interese instituționale” care vor să folosească propunerile făcute de cetățeni.

Europarlamentarii USR cere Bucureștiului lămuriri privind prezența României pe această listă.

Alte știri:

A început proiectarea Spitalului Regional din Cluj. Care sunt costurile și când va fi gata

Patriarhul Daniel îi îndeamnă pe oameni să participe la Recensământ

Olaf Scholz: Ucraina nu va accepta dictatura Rusiei

Mihaela Ciochină, numită de președinte judecător la Curtea Constituțională

OP-ED Nu e timp de pierdut: UE se axează pe competențele profesionale pentru realizarea tranziției verzi



Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Queen hands over to Charles and William for State Opening