Guvernul stânga-dreapta a împlinit 6 luni. Realizările sunt multe, dacă-i întrebi pe ei. Dacă te uiți mai atent la realitate, aceasta este destul de dureroasă, dacă nu chiar lugubră.

Generalul Ciucă a făcut joi o "radiografie" a primelor 6 luni de guvernare alături de PSD și UDMR. O analiză a făcut și PSD, care a venit deja cu o lista de măsuri pentru următoarea jumătate de an. Promisiuni și vorbe mărețe lipsite de fapte concrete. Stați liniștiți, nici în viitor acești băieți nu vor face mai multe pentru țară, însă vor continua să aibă grijă de propriul lor viitor.

Cincisprezece locații din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunării au fost percheziționate pe 24 mai 2022, la solicitarea Parchetului European (EPPO). Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unei investigații aflate în desfășurare privind presupusele fraude cu privire la fonduri europene în valoare de peste 3 milioane de euro, a anunțat joi Parchetul European (EPPO).



Comisia Europeană a aprobat pentru finanțări din Fondul de Modernizare o serie de proiecte vizând rețeaua de transport a energiei și producția de electricitate din surse regenerabile.



Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că folosește "foamea și cerealele" ca armă de război și a cerut o colaborare internațională "urgentă" pentru a calma "semnele în creștere ale unei crize alimentare" în lume.

Șeful diplomației române a avut joi convorbiri telefonice cu ministrul de externe din Suedia, Ann Linde, și cu ministrul de externe al Finlandei, Pekka Haavisto, pe tema procesului de aderare a celor două state la NATO.

Potrivit informațiilor agenției de presă germane dpa, există acorduri informale între statele NATO pentru a nu livra anumite sisteme de armament Ucrainei.

