Se redeschid școlile, începe a doua rundă de vaccinări împotriva COVID-19 și se extinde la nivel național campania de vaccinare antigripală, în timp ce Liviu Dragnea n-are liniște și s-a ales cu un nou dosar penal.

O veste bună pentru copii și părinți a fost anunțată ieri seară de președinte. De pe 8 februarie, majoritatea școlilor se vor redeschide după cele trei scenarii deja cunoscute - verde, galben și roșu. Totuși, au fost aduse mici modificări în privința acestor scenarii, față de forma în care au fost ele introduse în toamnă.

O veste și mai bună este că astăzi debutează cea de-a doua campanie de vaccinare împotriva COVID-19. În primă fază, în București vor fi deschise opt centre de imunizare.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit la lumină după câteva săptămâni de tăcere și a anunțat că a preluat de la Gabriela Firea și conturile blocate ale PMB, dar și ideea preluării ELCEN - idee respinsă de premierul de atunci, Ludovic Orban.

Multe lucruri despre care nu s-a vorbit în campania electorală ies acum la suprafață. După ce liberalii n-au suflat nicio vorbă despre înghețări de salarii, dar au făcut-o, așa n-au anunțat nici tăieri de sporuri, dar acum… analizează și acest lucru.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripală anuală pentru toate grupele populaționale, fără a mai exista o prioritizare la vaccinare impusă de grupele de risc.

Wikipedia, enciclopedia care ne-a scos din încurcături pe fiecare dintre noi cel puțin odată, a împlinit 20 de ani. Wikipedia este "un mic miracol" în era triumfului repurtat de Google, Amazon, Facebook, Apple și Microsoft și a internetului pro-profit, afirmă istoricul Remi Mathis, fostul președinte al asociației Wikimedia France.

Liviu Dragnea are aproape doi ani de când s-a retras, de voie, de nevoie, la Penitenciarul Rahova. De atunci, el se zbate să obțină eliberarea condiționată, demersuri soldate până acum doar cu respingeri. Ieri, fostul șef al PSD a fost înștiințat că este urmărit penal pentru trafic de influență după vizita în SUA unde, printre altele, s-a pozat fugitiv cu Donald Trump.

