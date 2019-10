Apropierea alegerilor agită și mai mult spiritele din lumea politică.

Premierul Viorica Dăncilă și-a făcut un obicei din a ieși în public în fiecare seară, fie cu scurte declarații de presă, fie la televiziunile prietene pentru a-l ataca pe președintele Klaus Iohannis și opoziția. Se adaugă postările scurte pe Facebook prin care candidata PSD la prezidențiale încearcă să câștige electorat pentru a intra în turul al II-lea, fapt ce i-ar putea asigura supraviețuirea politică.

În loc să-și asume responsabilitatea pentru propunerile nepotrivite făcute pentru funcția de comisar, Dăncilă continuă victimizarea și se plânge că și un bebeluș dacă ar propune, politicienii români din opoziție i-ar găsi un defect.

Deși ea nu se grăbește să se duce în Parlament pentru un vot de încredere - așa cum i-a cerut CCR - Dăncilă are grijă să-l ironizeze pe președintele Klaus Iohannis pe motiv că nu pune în aplicare decizia CCR privind numirea interimarilor: "Încă o zi de încălcare a Constituției de către președinte. Domnule Klaus Iohannis, o țară întreagă așteaptă să vă faceți treaba. Și nici măcar nu v-am cerut să vă sacrificați weekend-ul”.

Ministerul de Externe a finalizat o primă listă de propuneri pentru înființarea de secții de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Deocamdată e vorba de 444 de secții de vot, dar MAE estimează că vor fi în jur de 800, față de 441 la alegerile europarlamentare din mai.



Cu un candidat la prezidențiale plecat inexplicabil în campanie în diaspora, în condițiile în care ar fi avut nevoie să se prezinte alegătorilor din țară, USR se gândește deja la alegerile locale de anul viitor. Discuțiile din interiorul partidului au fost tensionate de dorința exprimată de fostul lider Nicușor Dan de a primi susținerea USR pentru Primăria Capitalei.

Și Brexitul se apropie cu pași mari, astfel că premierul Boris Johnson a venit cu propuneri pentru evitarea unei ieșiri a UK din UE fără un acord. Johnson vrea să înlocuiască aşa-numita „plasă de siguranţă” convenită anterior între Londra și Bruxelles, care urmăreşte să garanteze o graniţă irlandeză deschisă, cu aranjamente vamale alternative. Statele europene nu au primit cu entuziasm oferta britanică, iar de la Bruxelles au venit semnale mixte.

În capitala Europei sunt în plină desfășurare audierile comisarilor desemnați. Până acum, prin comisiile de specialitate ale Parlamentului European s-au perindat câțiva candidați prost pregătiți sau cu probleme de integritate. Pare că Bruxellesul își bate joc de votul masiv de la europarlamentarele din mai, venind cu o Comisie care se anunță destul de ”pătată”.

În acest timp, de peste Ocean vin vești rele. Donald Trump trece la o nouă etapă în disputa comercială cu UE și impune tarife vamale pentru produse din Uniune, precum brânzeturi, avioane Airbus și whisky scoțian.



