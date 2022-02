Parlamentarilor nu le place deloc să lucreze transparent.

Parlamentul s-a folosit, din nou, de un pretext pentru a mai trage un văl asupra sa. De această dată, intervenția lui George Simion asupra ministrului energiei, Virgil Popescu, a oferit majorității pretextul de a bloca transmisiile live din Parlament cu excepția celor oficiale.

Liderul AUR a oferit, de-a lungul timpului, prin transmisiile lui pe Facebook, o perspectivă unică a modului în care funcționează Parlamentul, dar care i-a iritat pe cei din coaliția de guvernare, mult mai hârșâiți în disputele parlamentare.

Dar propunerea inițială făcută de PSD, PNL și UDMR a vizat inclusiv interzicerea desfășurării de bannere - instrument folosit de-a lungul timpului de toate partidele - sau blocarea accesului presei la lucrările din Comisii. În mai puțin de 24 de ore - ceea ce ne arată că parlamentarii se pot mișca și repede dacă interesele lor o cer - deputații au modificat regulamentul Camerei, cu unele modificări față de ideile inițiale.

Nu este prima dată când deputații încearcă să limiteze dreptul la liberă exprimare în chiar forul suprem de dezbatere. În legislatura trecută, iritați de acțiunile din plen ale USR, grupul PSD a încercat modificarea Regulamentului, dar schimbările nu au trecut de filtrul Curții Constituționale. Și de această dată, USR și AUR au anunțat că vor sesiza CCR.

În paralel însă, scandalurile din Parlament nu contenesc, dând de fapt muniție celor care vor să schimbe regulile de „conviețuire” între deputați.

În același timp, parlamentarii par să fie total imuni la probleme cu adevărat presante - de la restanțele României în materie de legislație de mediu, la problemele economice generate de pandemie și, acum, de prețurile ridicate la energie.

Și pentru că tot vorbim de transmisii live în social media sau de instrumente utilizate de grupări politice, recomandarea zilei este un material din WIRED: How Telegram Became the Anti-Facebook