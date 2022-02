Guvernul a adoptat în ședința de luni proiectul de lege privind desființarea SIIJ, dar până la concretizare mai e un drum lung de parcurs.

Fosta coaliție s-a chinuit din greu să desființeze Secția pentru investigarea magistraților (SIIJ), dar nu a reușit, UDMR și PSD nefiind de acord cu proiectul de lege avansat de ministrul de atunci al justiției, Stelian Ion. Subiectul a dus la blocaje în coaliție, liderul social-democrat Marcel Ciolacu susținând că SIIJ nu trebuie desființată, ci restructurată.

Comisia Europeană și Comisia de la Veneția au cerut desființarea Secției, dar solicitările au cam rămas fără ecou la București.

Proiectul adoptat ieri în guvern prevede desființarea Secției Speciale, urmând ca presupusele fapte de corupție ale magistraților să fie instrumentate de către Parchetul General și de către parchetele curților de apel.

Coaliția și-a asumat în programul de guvernare că va pune capăt SIIJ până la 31 martie. Puțin probabil să se respecte termenul. Dezbaterile din Parlament se anunță tensionate.

Stelian Ion (USR) acuză faptul că proiectul propus de Cătălin Predoiu nu desființează SIIJ, ci „reconstruiește o secție specială la Parchetul general și la Parchetele de pe lângă Curțile de apel, încălcând astfel opiniile și recomandările MCV și ale Comisiei de la Veneția, pentru că nu redă DNA și Parchetelor specializate competențele de a ancheta magistrați”.

Cum nici legile justiției nu au intrat în dezbatere de la 1 februarie - așa cum promisese ministrul Predoiu - e din ce în ce mai clar că actuala coaliție nu are niciun interes să facă reforme în justiție. Dar vrea ridicarea MCV pe ochi frumoși, mizând pe faptul că Bruxellesul - ocupat cu copii și mai teribiliști (Ungaria, Polonia) - va trece cu vederea tergiversările Bucureștiului.

