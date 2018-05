Ziua Europei a fost sărbătorită și în același timp ignorată. În țara în care este amendat cuvântul „penali” și privit cu admirație aproape cuvântul „autism”, Tudorel tocmai a anunțat de la tribuna Parlamentului că nu prea îl interesează Europa.

Tudorel Toader a luat în șuturi de dimineață o instituție serioasă a Consiliului Europei - GRECO. Ministrul Justiției, chemat în fața Senatului pentru a explica raportul critic întocmit de experții europeni, a lăsat la o parte chiar și bruma de imagine de profesionist.

Toader i-a făcut proști pe experții europeni, dar în cuvinte alese. A aruncat bănuiala că raportul nu a fost scris de GRECO, de fapt, ci de cineva din țară. A dat-o pe șleau chiar de la început: „raportul este consultativ, nu poate trece peste voința legiuitorului național”.

Cu alte cuvinte, vedeți-vă de treburile voastre, europeni proști. Noi știm mai bine ce avem de făcut.

Altfel de mesaj vine pentru Europa de la Cotroceni, acolo unde președintele a vorbit despre politicienii populiști care „se hrănesc din seva euroscepticismului” și care ne-ar vrea afară din UE. Iohannis a vorbit despre uriașele avantaje ale României de a fi membru al Uniunii Europene.

Cea mai nemulțumită invitată din Grădina Cotroceniului a fost Gabriela Firea, primărița Capitalei. Crezându-se în Voluntari, la ea acasă, a vrut să stea unde a vrut în timpul recepției. Numai că protocolul nu i-a permis asta, iar Firea s-a supărat ca la grădiniță.

Nu-i vorbă, că și Iohannis a fost cătrănit puțin după ce Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a amendat pentru folosirea cuvântului „penali” (!!). CNCD ar face bine să scoată cuvintele din DEx și să facă un manual despre cum să vorbim frumos în societate, dar și acasă.

Să nu uite, însă, că au decretat că e permis să îi numești „autiști” pe cei care nu sunt de acord cu tine, că nu pare o problemă să spui „cap de porc” cuiva și că iarăși, nu e permis să spui cu ce pavian seamănă coafura unei doamne.

Apropo de „penali”, să amintim că ICCJ a dat prima sentință în dosarul celor 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. Viorel Hrebenciuc a luat cu executare, fiul lui cu suspendare, iar fostul deputat Ioan Adam ar merge și el la mititica, dacă ar rămâne definitivă.

Tot de Ziua Europei: Să ne amintim trecutul pentru a da formă viitorului. Parlamentul European ne invită la o provocare interactivă în cadrul primei expoziții temporare organizată la Casa Istoriei Europene. #PE

O misiune diplomatică aproape imposibilă: ce poate face Europa pentru a salva acordul cu Iran și pentru a evita o confruntare cu Statele Unite după anunțul lui Donald Trump privind retragerea SUA din acordul Iranian.



De la treburi serioase trecem la alte treburi serioase: „Profesoara în lenjerie de lux. Istoria unei afaceri” este titlul unui reportaj din făbricuța unei foste profesoare de istorie care nu a mai acceptat salariul mic pe care îl primea de la statul de dincolo de Prut. După 18 ani de pedagogie, a renunțat și a decis să-și deschidă o afacere cu lenjerie de lux. #BST

Încheiem cu o veste bună: salariul mediu a crescut cu 8,7% în martie, după majorările din sănătate și învățământ.

Recomandarea de lectură: Visual story: What to expect from Prince Harry and Meghan Markle’s royal wedding