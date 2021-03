Vaccinurile aprobate până acum la nivelul UE, printre care și controversatul AstraZeneca, rămân arma esențială împotriva luptei cu COVID-19.

Analiza Agenției Europene pentru Medicamente arată că beneficiile vaccinului anti-COVID dezvoltat de Oxford și AstraZeneca sunt mai importante decât riscurile, dar nu poate exclude definitiv o legătură între vaccin și apariția unor cheaguri de sânge. În concluzie, cel puțin până acum, cele patru vaccinuri autorizate la nivelul UE - Pfizer, Moderna, AstraZeneca și recent intratul în joc Johnson & Johnson - pot fi utilizate de statele membre.

Desființarea infamei Secții speciale de investigare a infracțiunilor din justiție a primit raport favorabil în Comisiile juridice din Parlament. Șefii CSM și ÎCCJ au plecat din sală, social-democrații au făcut ce știu ei cel mai bine - scandal -, liberalii s-au jucat de-a tăiatul microfoanelor, iar în final s-a decis și o superimunitate pentru magistrați.

Centrul special de vaccinare din Parlament dedicat angajaților a stârnit curiozități. Recentele informații publicate despre astfel de centre speciale au dus chiar la un scandal major pe scena politică, astfel că EURACTIV România a dorit să afle care este numărul persoanelor imunizate la Parlament.

Bilanțul infectărilor noi se menține ridicat, ieri fiind a treia zi la rând cu peste 6.000 de cazuri noi. Tot mai multe județe intră în scenariul roșu, în timp ce altele se apropie de pragul carantinei.

Partidul condus de premierul olandez Mark Rutte a câștigat alegerile anticipate. Extrema dreaptă a pierdut trei mandate, dar tot se clasează pe locul trei în urma scrutinului.

