Nu trece nicio zi, cel puțin în ultima perioadă, în care Europa și liderii europeni să nu vorbească despre noi. Și nu vorbesc de bine, în general. Unii cu Brexitul, alții cu fondurile europene, iar noi cu minciunile și dezinfomările.

La București a avut loc Reuniunea informală a miniștrilor Afacerilor Interne din UE, condusă de Carmen Dan. La începutul evenimentului, aceasta a spus că pe agenda discuțiilor se va afla și subiectul privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Totuși, după promisiuni că totul va fi bine și vom fi acceptați în Schengen, se pare că doamna Dan ar fi mințit sau a fost luat de val, deoarece subiectul nu s-a aflat pe agendă.

Donald Tusk s-a întâlnit cu Viorica Dăncilă, iar ulterior i-a transmis un "hehe" sub formă de tweet, în care spune că o fi el mai învechit, dar știe că "judecătorii, nu politicienii sunt cei care trebuie să decidă cine este vinovat și cine este nevinovat".

Tudorel Toader, românul cu venituri lunare din salarii, pensii și indemnizații de peste 57.000 de lei, i-a transmis președintelui Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Günther Krichbaum, că n-ar mai susține-o el pe Kovesi la conducerea Parchetului european dacă i-ar face și lui ce ne-a făcut nouă.

După o pauză de câteva zile în care n-a mai ieșit să se certe cu PSD, Iohannis le-a tras ieri o palmă social-democraților. A refuzat-o pentru a patra oară pe Lia Olguța Vasilescu. Supărată foc, în prag de nuntă, aceasta a spus că-i face plângere penală pentru abuz în serviciu. Mihai Fifor, cunoscut pentru certurile lui de pe Facebook cu președintele, nu s-a abținut să nu-l facă pe Iohannis cu ou și cu oțet.

Brexitul este departe de a se fi terminat, iar Theresa May şi liderii europeni au convenit să mai discute pentru a ieşi din impas.

Corina Crețu s-a întâlnit cu Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene și interimar la Transporturi, cele două discutând despre pachetul legislativ propus de Comisia Europeană pentru politica de coeziune post-2020 şi despre bugetul multianual al UE. #politicadecoeziune

