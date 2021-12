Dacă era cineva care credea că formarea unei noi coaliții va reduce circul din politica românească, ședința solemnă a Parlamentului de luni ar fi trebuit să îi calmeze orice așteptare.

Chiar și o ședință fără miză le permite parlamentarilor să-și arate adevărata valoare. De fapt, întregii clase politice pentru că, deși este chiar garantul respectării Constituției, șeful statului a ales să nu fie prezent la ședința solemnă a camerelor reunite pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la adoptarea Constituției actuale. De altfel, Klaus Iohannis a lipsit și în urmă cu două săptămâni de la ședința solemnă care a marcat Ziua Națională.

Politicienii, în special parlamentarii AUR, însă nu au ratat ocazia de a mai face scandal și circ. Dar, în timp ce senatoarea Diana Șoșoacă „defila” cu o botniță la tribuna Parlamentului, problemele reale din România sunt de o cu totul altă natură, iar politicienii par incapabili să le rezolve.

Din cauza prețurilor ridicate la gaze, combinatul chimic Azomureș a anunțat că își va stopa producția. Azomureș furnizează 50% din îngrășămintele utilizate de fermierii români, iar această închidere poate provoca un declin de până la 30% a producției de anul viitor.

În timp ce unii parlamentari sunt revoltați de obligativitatea purtării măștilor de protecție, țări din întreaga lume se confruntă cu un nou val de infectări cu coronavirus, care aduc noi restricții. Inclusiv autoritățile române au actualizat unele reguli privind circulația persoanelor.

Și totuși pandemia nu pare să fi afectat prea puternic unele sectoare economice - în conturile producătorilor de armament au intrat sume mai mari anul trecut. Și dacă tot vorbeam de prețurile mari ale energiei - o posibilă soluție ar putea veni din afara UE.

