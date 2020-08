La doi ani de la protestele care nu au adus prea multe schimbări, românii au uitat de ce au ieșit pe stradă, unii - dezusolați, alții - preocupați de concedii, alții - de starea economică personală, în timp ce unii au o problemă cu masca.

Luni s-au împlinit doi ani de la protestele din Piața Victoriei, zi în care Curtea de Apel a acceptat cererea foștilor șefi ai Jandarmeriei și a decis că nu are competența materială să judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva acestora. După cum merg lucrurile în Justiție, miroase a proces foarte lung, până va uita lumea de acuzațiile aduse responsabililor pentru violențele din Piață.

Din cauză de pandemie, dar și ca urmare a altor priorități la ordinea zilei, prea puțini și-au amintit de ce au ieșit în stradă, deși lucrurile nu s-au schimbat prea mult.

Cum în starea de alertă nu sunt permise adunări, Diaspora pentru România a decis ”să comemoreze” victimele protestelor de acum doi ani cerând oamenilor să trimită câteo pereche de încălțăminte în Piața Victoriei.

Seara s-au adunat o mână de oameni, care au cerut ca ancheta privind violențele să nu fie tergiversată. Un alt grup s-a strâns pentru un protest la modă: "Jos oculta mondială", "Jos masca".

Coomunitatea Declic a plimbat un elefant roz prin fața mai multor instituții importante ale statului, aluzie la elefantul din încăpere, despre care președintele Iohannis vorbea în 2017 la una dintre ședințele de Guvern, și care astăzi nu pea mai este vizibil pentru autorități.

Incompetența autorităților se vede zi de zi, exemplul de luni fiind decizia privind călătoriile în Spania. Am început ziua de luni cu anunțul Institutului Național de Sănătate Publică care a decis ca Spania să fie inclusă în zona galbenă de risc. Măsura, care urma să se aplică de marți, îi obliga pe toți cei care vin din Spania spre România să intre în carantină timp de 14 zile. De asemenea, zborurile spre România urmau să fie anulate.



După cum era de așteptat, măsura nu a fost bine primită de mulți români, așa că Guvernul a dat înapoi și a anunțat seara eliminarea Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România.

