Valul trei al epidemiei face deja ravagii în România, cel mai mare spital de copii din țară a rămas fără ambulanțe, Frans Timmermans a recunoscut că strategia UE de vaccinare a eșuat, iar un deputat AUR se teme de inseminarea artificială umană.

România a înregistrat marți cel mai mare număr de infectări din decembrie încoace - peste 6.000. Noi județe au intrat în scenariul roșu, în timp ce Bucureștiul a sărit deja de rata de infectare de 4 la mia de locuitori.

Un apel disperat vine de la cel mai mare spital de pediatrie din țară, Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, care nu mai are nicio ambulanță complet funcțională. Singura din dotare este o rablă ruginită.

Pe fondul tensiunilor din jurul serului AstraZeneca și a deciziilor de suspendare a imunizării cu acesta în unele state, principalul purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că Ursula von der Leyen s-ar vaccina cu AstraZeneca.

Cireașa de pe tort după scandalurile în lanț cu vaccinarea la nivel european vine de la vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, care a recunoscut că strategia UE de vaccinare a eșuat.

În contextul în care România a decis luni să continue vaccinarea cu AstraZeneca, președintele Comitetului de coordonare a vaccinării, Valeriu Gheorghiță, a explicat că a fost foarte dificil pentru autorități să ia o decizie privind vaccinul, iar "cea mai ușoară ar fi fost cea în care să zicem stop”.

În România s-a ajuns la 1,5 milioane de oameni care au primit cel puțin o doză de vaccin și a fost atins pragul de aproape 60.000 de imunizări în 24 de ore, cel mai mare de la debutul campaniei.

Premierul Florin Cîțu nu vede cu ochi buni, cel puțin acum, un pașaport european de vaccinare. El spune că, dacă oamenii nu au acces la seruri, atunci este discriminatoriu să impui un astfel de document.

Un IT-ist ajuns deputat AUR se teme că un proiect legislativ privind inseminarea artificială umană și sporirea natalității ascunde "o politică de tip neomarxist prin care se încearcă promovarea familiei monoparentale". #MINDSET

Citește și:

Ambasadorul României la ONU, Ion Jinga: S.O.S. resursele globale comune ale planetei



Cel mai rapid elicopter din lume, care poate atinge 400 km/h, a fost proiectat cu ajutorul României

Directoarea EMA, Emer Cooke: Beneficiile vaccinării cântăresc mult mai mult decât riscurile COVID-19

World Vision România: Liceele agricole, tăiate din lista priorităților educației

Acord politic pe finanțarea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Se deschid două noi rute de zbor de la Sibiu spre Italia

Programul Europa digitală - aprobat de Consiliu



Recomandare de lectură: IFLScience - COVID-19 Pandemic Inspires Over 1,200 Excellent New Words In German