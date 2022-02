Uniunea Europeană a decis marți primele sancțiuni împotriva Rusiei în urma recunoașterii de către Moscova a independenței regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Miniștrii de externe ai țărilor membre au convenit să impună sancțiuni împotriva a 27 de oficiali și entități din Rusia, printre care bănci și sectorul de apărare rus, precum să și limiteze accesul Rusiei la piețele de capital europene.

Sancțiuni au anunțat și SUA, și britanicii, dar acestea nu sunt, deocamdată, pe măsura promisiunilor din ultimele săptămâni.

De asemenea, Germania a suspendat autorizarea gazoductului Nord Stream 2, cancelarul Olaf Scholz declarând că procesul de certificare a acestuia nu poate continua date fiind ultimele acțiuni ale Rusiei, relatează agențiile AFP și Reuters.

Liderii coaliției de guvernare au ajuns marți la un acord de principiu pentru reducerea accizei la carburanți, precum și pentru prelungirea actualei scheme de plafonare și compensare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale după 1 aprilie.

Președintele Klaus Iohannis a discutat marți la telefon cu omologul polonez, Andrzej Duda, despre situația de securitate din zona Mării Negre, iar vineri va fi organizat un summit extraordinar al Formatului București 9 (B9) „pentru a coordona răspunsul nostru și pentru a ne demonstra unitatea. Suntem alături de Ucraina”.



În contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre și a evoluțiilor negative de luni seară, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina la maxim - „Părăsiți imediat țara!”



