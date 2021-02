Discuțiile despre gazoductul Nord Stream 2 încing spiritele, un liberal s-a săturat de turismul electoral, iar PSD se luptă să repare nedreptăți pe care le-a girat.

Președintele Germaniei apără gazoductul Nord Stream 2 prin referiri la al Doilea Război Mondial și adăugă că relațiile energetice sunt cam ultimele punți rămase între Rusia și Europa.



Șeful diplomației UE, Josep Borrell, s-a ales cu imaginea șifonată după vizita în Rusia, catalogată de eurodeputați ca fiind „prost gândită”, cei mai mulți vorbind despre lipsa de obiective și relațiile tot mai proaste dintre Europa și Rusia.



Liberalul Gigel Știrbu vrea să taie din avântul celor care votează la alegeri pe baza vizei de flotant. El a depus un proiect de lege prin care vrea să poată vota cu viză de flotant doar cei care au obținut-o cu cel puțin un an înainte de scrutin.

PSD sare să repare nedreptățile la care a fost părtaș și inițiator și a depus un proiect pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.



Peste 2 milioane de euro sunt alocate în programele de cooperare teritorială România–Ucraina și România–Republica Moldova, pentru modernizarea sistemului medical de urgență și achiziționarea unor echipamente pentru intervenții în situații de urgență.



Un sondaj INSCOP arată că aproape 50% dintre români consideră că informațiile oferite de autorități în legătură cu vaccinul anti-Covid și campania națională de vaccinare sunt utile, dar insuficiente.



Bugetarii pot fi mândri că primesc sporuri pentru cele mai ciudate riscuri. O listă a sporurilor acestora arată că în aparatul de stat se dau bani în plus pentru suprasolicitări neuropsihice sau consemn la domiciliu.

Șeful echipei de experți a Organizației Mondiale a Sănătății, care investighează originile COVID-19 în China, a declarat că e ”foarte puțin probabil” ca virusul să fi scăpat dintr-un laborator.



