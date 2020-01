UE pornește pe un drum anevoios și controversat, acela al luptei împotriva schimbărilor climatice.

Comisia Europeană va prezenta marți primele sume care ar putea fi alocate Pactului ecologic european. Din informațiile apărute pe surse reiese că Pactul va funcționa pe modelul planului Juncker, ceea ce ar putea dezavantaja state precum România, cu economii și instituții financiar-bancar mai puțin performante.

Pactul ecologic european va aloca bani, printre altele, pentru tranziția regiunilor miniere din UE la economia verde, dar pentru a profita la maximum de acestea Guvernul trebuie să susțină noi mecanisme de finanțare, observă și eurodeputatul Cristian Ghinea, care consideră că administrația de la București nu este pregătită pentru astfel de instrumente moderne.

Tot din grija pentru climă și mediu, Comisia Europeană analizează și posibilitatea interzicerii ambalajelor din plastic și stabilirea de noi cerințe pentru producători.

Românii sunt cumva detașați de aceste preocupări, cei mai mulți neavând o problemă cu gradul ridicat de poluare din marile orașe. Nici după banii europeni nu se dau în vânt, nici măcar atunci când vine vorba de autostrăzi.

Peste Prut, Vlad Plahotniuc are soarta lui Liviu Dragnea în relația cu SUA.

