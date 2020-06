Starea de alertă se va prelungi, dar majoritatea de Parlament nu este de acord. Fără votul parlamentarilor, măsura nu poate fi implementată.

15 iunie vine cu noi măsuri de relaxare, dar și cu o stare de alertă prelungită, potrivit președintelui Iohannis. Totuși, nu toți sunt de acord cu decizia, drept urmare trioul PSD-ALDE-Pro România a anunțat deja că se va opune prelungii stării de alertă. Nici USR nu este lămurită încă în privința situației.

Liviu Dragnea a aniversat, la finalul lunii mai, un an de când a schimbat Palatul Parlamentului cu Penitenciarul Rahova. Un an marcat de încercări eșuate de a ieși din închisoare. Ieri a avut o nouă încercare, dar tot n-a reușit să convingă Tribunalul București că merită să fie un om liber.

Uciderea afro-americanului George Floyd rămâne în continuareun subiect care naște tensiuni în SUA. În semn de omagiu, mai mulți aleși democrați au îngenuncheat într-o sală a Congresului pentru a păstra 8 minute și 46 de secunde de reculegere.

Doi elevi din Iași și Suceava sunt primii copii infectați cu COVID-19 după redeschiderea școlilor în România.

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat un proiect pentru modificarea legii privind finanțarea activității partidelor politice. Printre măsurile propuse se numără donațiile către partide prin SMS sau dizolvarea partidelor politice care nu respectă condiția minimală de a depune raportul anual de venituri și cheltuieli timp de 2 ani consecutivi.

COVID-19 a lovit și la una dintre cele mai mari firme de curierat din România, dar și la o unitate militară din Craiova.

Fosta șefă a USR București, declarată fostă colaborator al Securității. Aceasta a anunțat deja că va contesta decizia.

Comisia Europeană a lansat cea de a 11-a ediție a competiției ”Access City Award”. Premiile recompensează și celebrează dorința, capacitatea și eforturile unui oraș de a deveni mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități.

Izolarea la domicilu pentru persoanele care vin din țări cu puține cazuri noi de COVID-19 se va "relaxa” începând cu 15 iunie. Din anunțul președinteui nu este clar dacă asta înseamnă eliminarea completă a izolării sau scurtarea perioadei.

Activitatea de comerț exterior a României a încetinit considerabil în luna aprilie, când o mare parte din economie a fost blocată de epidemia de coronavirus și de măsurile luate pentru limitarea extinderii acesteia.

Au trecut doi ani de zile de când Simona Halep o întâlnea pe Sloane Stephens în ultimul act al Openului Francez, iar tenismena română câștiga Marele Șlem.

Recomandare de lectură: BBC.com - This is not the last pandemic