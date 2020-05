În drum spre relaxare, oficialii din România pierd din vedere un lucru primordial în aceste zile: comunicarea. Dialogul la nivel înalt s-a transformat în ultima săptămână într-un circ marca PSD-PNL.

Câți oficiali ai statului, atâtea păreri despre „marea relaxare” din 15 mai, care vorbesc lucruri total opuse. Dacă ministrul de Interne vorbea de o libertate aproape deplină, premierul Ludovic Orban spune altceva.

Nici cu amenzile declarate neconstituționale de către CCR situația nu arată altfel. Premierul spune că ele se pot acorda în baza Ordonanței de Urgență vechi, iar măsuri concrete după decizia CCR nu există încă.

Subiectul amenzilor a devenit peste noapte cel mai discutat subiect din țară. La mai bine de 24 de ore de la anunțarea deciziei, președintele Iohannis a ieșit cu o reacție în care și-a relaxat discursul cu privire la apelul către oameni de a sta în casă, în schimb a lovit din nou în PSD și „acoliții săi”, punând oarecum în cârca social-democraților decizia Curții.

Marcel Ciolacu a ieșit la scurt timp după să spună că Iohannis e un președinte extremist, dictator și e doar al PNL.

O analiză a modelului japonez de coexistență socială în criză ne arată cum o țară cu o populație de șase ori mai mare decât a României înregistrează mai puține victime ale coronavirusului.

”From Russia with Love”. Nu este titlul unui film în acest context, ci este numele operațiunii de ajutor a Rusiei în Italia în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit colegilor de la EURACTIV Bulgaria, ceea ce s-a presupus inițial a fi o acțiune de PR arată mai mult a acțiune de spionaj.

Planul Marshall de la finele anilor 1940 a fost reinventat. Opiniile despre conceptul istoric al acestui plan de ajutorare a Uniunii Europene sunt nuanțate.

Numărul bolnavilor de COVID-19 în România a crescut cu aproape 500 de cazuri noi, ajungând la 14.499, iar numărul celor decedați se apropie de 900.

Comisia Europeană a prezentat joi o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Un studiu World Vision arată că pandemia de COVID-19 i-a afectat din punct de vedere emoțional, într-o proporție covârșitoare, pe copii și adolescenți, astfel că 91% dintre ei trec prin experiențe tulburătoare.

Proasta gestionare a amenințării COVID-19 începe să iasă la iveală. Franța spune acum că a fost informată pe 31 decembrie cu privire la apariția noului coronavirus în China.

Comisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state membre, inclusiv România, pentru acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale pentru o tranziție justă.

Recomandare de lectură: CNN - The Class of 2020 will be graduating online. They're not happy about it