Starea de urgență prin care se impune izolarea populației se traduce prin faptul că oamenii stau cât de mult pot în case și ies doar pentru urgențe. Se pare că nu toți au înțeles asta.

Starea de urgență a fost oficial prelungită prin decret de președintele Klaus Iohannis pentru încă 30 de zile. Astfel, cel mai devreme la mijlocul lunii mai s-ar putea vorbi de o relaxare a restricțiilor. Între timp, ministrul Afacerilor Interne a dat liber oamenilor, cu anumite obligații, să iasă pentru a primi sfintele Paști. O decizie delicată, ținând cont că președintele a făcut un nou apel la români să rămână în case și să iasă doar în caz de urgențe, plus că România nu a atins încă vârful epidemiei COVID-19.

PNL nu a semnat apelul de excludere a Fidesz, partidul condus de premierul ungar Viktor Orban, din PPE. Explicația dată de europarlamentarul Rareș Bogdan arată că Iohannis și Orban (Ludovic) nu și-au exprimat încă un punct de vedere.

În România ne apropiem de 7.000 de cazuri de infectări cu coronavirus, în timp ce numărul deceselor a trecut de 350. De asemenea, la nivel mondial cifra îmbolnăvirilor se apropie de două milioane.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) susține că restricțiile impuse de epidemia de COVID-19 au dus la reducerea zgomotului seismic în București.

Consiliul a aprobat bugetul UE pentru 2020 modificat pentru a combate epidemia de COVID-19.



Ministerul Educației le dă o veste bună, dacă poate fi numită așa, elevilor. Din examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat au fost excluse materiile aferente semestrului al II-lea al anului școlar în curs.

Cu toate că nici înainte de pandemia de coronavirus nu eram pregătiți de EURO 2020, ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, a anunțat că România este dispusă să găzduiască mai mult de patru meciuri în cadrul Campionatului European de fotbal.

Economia românească este deja greu încercată, dar urmează o perioadă și mai critică. Potrivit FMI, se estimează o contracție severă a economiei și o explozie a șomajului.

Rata de testare în România pentru COVID-19 rămâne foarte mică. Ministrul Sănătății a făcut "lumină” și a spus că am putea crește ritmul, dar "nu toate echipele au aceeași pregătire”.

Recomandare de lectură: IFLScience - Six New Strains Of Coronaviruses Detected In Bats.