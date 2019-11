Diaspora a început să voteze, la câteva ore după singura dezbatere din această campanie ternă, dar președintele Klaus Iohannis și fostul premier Viorica Dăncilă nu au onorat invitația făcută de Europa FM.

Primii români care au votat au fost cei din Auckland, Noua Zeelandă, începând de vineri, ora locală 12:00 (1:00, ora Românei). Pentru prima dată, românii din diaspora vor vota timp de trei zile, plus posibilitatea votului prin corespondență, dar prea puțini au ales această variantă. MAE organizează un număr record de secții de votare - 835 - dar misiunile diplomatice au identificat mai mulți factori ce pot afecta procesul de vot în diaspora.

Chiar înainte de începerea votului în străinătate, Europa FM a organizat singura dezbatere între principalii candidați, dar președintele Klaus Iohannis a preferat să nu participe. La fel și Viorica Dăncilă, care a motivat că ea vrea o dezbatere doar cu șeful statului, și și-a continuat periplul printre susținătorii PSD și greșelile de exprimare.

Cât îl va costa pe Klaus Iohannis disprețul față de alegători se va vedea la urne.



În acest timp, noul guvern începe să descopere ”găurile” lăsate de PSD. Ludovic Orban s-a văitat de lipsa fondurilor din sănătate, iar ministrul fondurilor europene a susținut că România riscă să piardă 300 de milioane de euro, pentru această sumă existând un risc de dezangajare dacă nu este folosită.

Lipsa banilor ar putea fi un motiv pentru care Orban a anunțat că dorește reintroducerea taxei de primă înmatriculare.

Avertismente vin și de la Bruxelles, Comisia Europeană estimând un deficit bugetar de 4,4% din produsul intern brut pentru anul viitor, după creșterile de salarii și pensii adoptate de guvernarea PSD-ALDE.

