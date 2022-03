Cu războiul la ușă și atenția opiniei publice acaparată de criza refugiaților și de creșterea prețurilor, parlamentarii PSD și PNL aprobă legi care vor arunca România într-un trecut de care oricum nu reușise să se desprindă complet.

După întărirea Secției de investigare a magistraților - prezentată drept legea privind desființarea SIIJ - parlamentarii aprobă alte legi cu impact negativ pentru societatea românească.

Invocând criza energetică, senatorii au aprobat un proiect de lege controversat, care ar înlesni finalizarea unor hidrocentrale la care lucrările au fost sistate, în urmă cu mulți ani, pentru a proteja mediul. „Curentul electric este mai important decât o pasăre” a fost răspunsul senatorului Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii legii, la criticile organizațiior de mediu.

Deputații sunt și ei ocupați cu amnistierea plagiatorilor de dinainte de 2011. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat un amendament ce prevede „amnistierea celor care au plagiat înainte de 2011”, amendament propus de deputatul PSD Adrian Solomon și strecurat într-un proiect de lege de adoptare a unei Ordonanțe de Urgență de modificare a Legii Educației Naționale care viza cu totul altceva.

Colega de partid a lui Solomon, Laura Vicol - în trecut avocata mai multor interlopi - a introdus un amendament care incriminează instigarea la ură împotriva unei persoane sau a unui grup pe motiv de apartenență politică. Proiectul de lege avea ca scop inițial punerea în acord a Codului Penal cu o directivă privind discriminarea pe criterii etnice, de rasă, sex. Proiectul a trecut la vot și merge la promulgare. Să sperăm că președintele nu va fi la schi.

