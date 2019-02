Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie și-a început activitatea având-o ca țintă pe Laura-Codruța Kovesi. Ea este citată în calitate de suspect chiar în perioada în care e audiată în PE pentru conducerea Parchetului European.

Cum fosta șefă a DNA are șanse mari să devină primul procuror-șef european, social-democrații recurg la orice pentru a împiedica acest lucru: e-mailuri către europarlamentari și miniștri ai justiției din UE, denigrări publice și dosare penale. Adina Florea, șefa noii Secții de investigare a infracțiunilor din Justiție, a executat comanda PSD și a citat-o pe Kovesi în calitate de suspect chiar în perioada în care e audiată în Parlamentul European pentru conducerea Parchetului European.

Rezervată de obicei, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a avertizat că sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării. Prezentă la CSM, instituție care a lansat o acțiune disciplinară împotriva sa, Cristina Tarcea a povestit și un episod demn de filmele cu mafioți: cum s-a întâlnit pe întuneric cu președintele CCR, Valer Dorneanu.

Liniștiți că au decimat Justiția, parlamentarii PSD se pregătesc să facă praf și bugetul României, dezbaterile din forul legislativ fiind complet inutile.

De-abia adoptată, OUG 114/2018 ar putea fi modificată, după ce guvernanții și-au dat seama cât de nocivă este taxa de 2% pentru companiile din energie.

Comisia Europeană a decis să aprobe finanțarea pentru magistrala de metrou M6, dar rămâne ca autoritățile române să se și apuce de treabă, discuția unei legături între Aeroportul Otopeni și București fiind una veche.

Pentru astfel de situații ar fi fost bună o condiționare a fondurilor europene regionale de obiective economice. Eurodeputații au respins însă această propunere a Comisiei Europene. #PE

